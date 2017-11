Soha nem volt még ennyi részvény a magyaroknál

Magyarországon még csak most kezdik el felismerni a tőkeági finanszírozásban rejlő lehetőségeket a vállalatok, a folyamatot az gyorsíthatja fel, hogy 2020-tól az uniós források sem állnak majd számolatlanul rendelkezésre, és azt sem lehet tudni, meddig tart még az olcsó banki hitelek időszaka, ezért is kell felkészülniük arra az időszakra a kkv-knak, amikor majd piacról kell finanszírozniuk magukat. Végh szerint egyes kkv-knak a hosszú távú forrásbevonásra a tőzsde lehet a legmegfelelőbb forma, de nem kizárólagosan, hanem más forrásokat kiegészítve.A középvállalati platformon való megjelenéssel a vállalatok megtanulhatják, hogy a tőkepiaci finanszírozási csatornák igénybevételével hogyan lehet szignifikáns növekedést elérni. Tipikus tőzsde sztori lehet az Xtend piacon egy zártkörű bevezetés, ezzel megalapozhatja a vállalat a későbbi nyilvános működését. Az Xtenden jellemzően zártkörű tőkebevonás történhet, ezzel a társaság megismerkedhet a nyilvános működéssel, az adminisztrációs teher, a tőzsdére lépés és a folyamatos tőzsdei jelenlét költsége is alacsonyabb a szabályozott piac díjaihoz képest, ráadásul kijelölt tanácsadók is segítik a kkv-kat a tőzsdei bevezetés előtt és után.De nem csak a cégek, hanem a befektetők számára is előnyös a kkv-k tőzsdei megjelenése, mivel a kis és közepes vállalatok papírjai megfelelő platformot jelenthetnek azoknak a befektetőknek, akik keresik a növekedési sztorikat, illetve diverzifikációs céllal új eszközosztály után kutatnak.A 13 milliárd forintos tőkével létrehozott Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alapnak is fontos szerepe lesz, de egy nemrég kiírt GINOP-pályázaton keresztül további pénzbeli támogatáshoz juthatnak azok a kkv-k, akik a tőzsdei jelenléthez szeretné kapcsolni a jövőbeli terveiket, hiszen például ennek a pályázatnak a keretében az ELITE együttműködésben elindított vállalatfejlesztési program részvételi díja is finanszírozható.A tőzsde számára a keresleti oldal erősítése is fontos, a BÉT célja, hogy a hazai lakosság részvénybefektetései növekedjenek, ezzel jelentősen bővülhet a hazai megtakarítások hozampotenciálja. A hazai lakossági befektetők egyébként már elmozdultak a bankbetétek felől az állampapírok és a befektetési alapok irányába, így utóbbiakon keresztül a lakosság részvénykitettsége jelenleg történelmi csúcson áll. Azonban még a mostani szint is alacsony, a BÉT szerepe részben abban áll, hogy jó vállalatokat hoz a parkettre, oktatásokkal segíti a lakossági megtakarítókat, a döntéshozóknak pedig szabályozóként támogatniuk kell ezt a folyamatot.A BÉT és a kormányzat között intenzív az együttműködés, a jogszabályi környezet finomhangolása zajlott az elmúlt években, a 2016 tavaszán a pénzügyi közvetítőrendszert érintő törvénymódosító csomag többek között a tőkepiac fejlődését, a piacra lépés megkönnyítését, és a BÉT tevékenységi körének bővítését célozta, az adózás rendjéről szóló törvény változása lehetővé teszi a jellemzően holding jellegű tőzsdei vállalatok számára a megbízható adózói minősítését az ezzel járó kedvezmények igénybevételét, a társaságok SZIT-té válása is a korábbiaknál tisztább, egyértelműbb szabályok szerint történhet meg.A BÉT több szempontból nem csak a régióban, de globálisan is élen jár, a forgalom szempontjából a lengyel tőzsde mögött a második legmagasabb a forgalom a régiós tőzsdék között, a részvényárfolyamok emelkedése alapján pedig 2015 eleje óta nem csak a régióban, hanem globálisan is a legjobbak között szerepel. A magyar tőzsde számára még mindig a lengyel példa a legizgalmasabb, ott az állam tulajdonosként épített fel egy vonzó tőkepiaci környezetet.