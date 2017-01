Soha nem adtak még el ennyi újautót Amerikában

A december különösen erős volt, a szezonálisan igazított, évesített adat 18,43 millió darab volt, ami 3 százalékos növekedést jelent az előző hónaphoz képest és az elemzi várakozásokat is felülmúlta, a Reuters konszenzusa szerint ugyanis 17,7 milliós értékesítést vártak a piacok. A legnagyobb amerikai autógyártók közül a GM decemberi eladásai 10 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához viszonyítva, a Ford 0,3 százalékkal több autót adott el, a japán Toyota értékesítései pedig 2 százalékkal emelkedtek.Az amerikai piacon a három legnagyobb eladó, a GM, a Ford és a Toyota vezére is jó évre számít, azt várják, hogy idén a 2016-os rekordszint közelében lesznek az eladások. Az amerikai fogyasztói bizalmi adat decemberben 15 éves csúcsra emelkedett, az autóeladások pedig jó indikátorként szolgálnak a lakossági költekezés alakulására.Az erős decemberi eladásokat az is segítette, hogy az autógyártók jelentős engedményeket adtak a járművekre, a JD Power adatai szerint járművenként 4000 dollárra jött ki átlagban, szemben az egy évvel korábbi 500 dollárral. Az akciók csökkentik az autógyártók profitabilitását, viszont a GM közlése szerint még így is nőtt az átlagos értékesítési ár, a szabadidő-terepjárók (SUV) népszerűségének köszönhetően, amelyek nagyobb súlyt képviseltek az értékesítésekben az elmúlt hónapban.