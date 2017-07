Soha nem költött még ennyit az Aldi - Felújítják az üzleteket

A német diszkontlánc, az Aldi North több mint 5 milliárd eurót költene világszerte az üzletei felújítására, ami minden idők legnagyobb beruházási projektje lenne a cégnél. A Lidl nagy riválisa az európai kiskereskedelemben már valóságos óriássá nőtte ki magát és most a brit, illetve az amerikai piacon terjeszkedik, a helyi szereplők nagy bánatára.Az Aldi North a meglévő készpénzállományából finanszírozná az üzletek megújítását, nem pedig hitelből.Egyelőre a projekt még a céget irányító három alapítvány egyikének jóváhagyására vár. Az Aldi alapítása egy német testvérpár, Karl és Theodor Albrecht nevéhez fűződik, akik két diszkont láncot hoztak létre Németország északi, illetve déli részének kiszolgálására 1962-ben.Később megkezdődött a nemzetközi terjeszkedés, Európa-szerte, illetve az Egyesült Államokban és Ausztráliában is nyitottak üzleteket. Theodor Albrecht három alapítvány kezébe helyezte az Aldi North irányítását, amelyek közül mind a háromnak el kell fogadnia a stratégiai döntéseket.Az Aldi North testvércége, az Aldi South szintén teljes lendülettel beveti magát a versenybe: a múlt hónapban jelentette be, hogy 3,4 milliárd dollárt fordít arra, hogy amerikai üzletei számát 2500-ra növelje a következő öt évben.