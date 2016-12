Soha nem látott magasságban a magyar tőzsde (TOP 10 sztori - 8.)

30 000-es BUX akkor

Korábbi történelmi csúcsát 2007. július 24-én érte el a BUX, akkor 30 132 pontig emelkedett a magyar részvényindex, ami részben a jó nemzetközi és régiós részvénypiaci hangulatnak tudható be, de egyedi sztorik is hajtották felfelé a BUX-ot. A 2007-ben látott meredek emelkedés gyakorlatilag a két legfontosabb magyar részvénynek, az OTP-nek és a Molnak köszönhető, a bankpapír ugyanis 11 ezer forint, az olajipari cég részvénye pedig 30 ezer forint közelébe emelkedett, mindkettő olyan csúcs, aminek a közelébe sem jártak az árfolyamok az elmúlt években.

A Molnál elképesztő felvásárlási sztori zajlott 2007-ben, miután az orosz befektető, Medget Rahimkulov bejelentette, hogy 10 százalékos részesedést szerezne a Molban, az azt követő Mol-OMV csata 30 ezer forint fölé lendítette az árfolyamot. Az osztrák cég felvásárlási ajánlatot tett a Mol vezetésének, amit azonban a magyar cég menedzsmentje elutasított, és hivatalosan a tőkeszerkezet optimalizálása, nem hivatalosan pedig a felvásárlás megakadályozása miatt nagy volumenben saját részvényeket vásárolt, amivel felhajtotta a Mol-részvények árfolyamát.

A másik nagy sztori az OTP-ben volt, aminek az árfolyamát több tényező is emelte: a bank nem csak organikusan, de akvizíciókon keresztül (a legtöbb pénzintézetet 2006-ban vette meg a bank) is nőtt, akkor kezdett el beérni az orosz és főként az ukrán OTP, ezek a bankok egyre nagyobb profitot termeltek, ráadásul (az OTP saját részvény vásárlásain túl) az orosz befektető, Medget Rahimkulov is vette az OTP (és a Mol) papírjait, és a Mol felvásárlási sztorija is a magyar részvényekre, például az OTP-re irányította a figyelmet (a befektetők a Mol-papírokon elért nyereség egy részét is OTP-be fektethették).

Összeomlás, feltámadás, oldalazás

A másik két blue chip, a Richter és a Magyar Telekom nem sok szerepet játszott a 2007-es BUX-csúcsban. A Richter közel 40 százalékkal állt lejjebb, mint most, a megszorító csomag, az orosz gyógyszertámogatási rendszer megváltozása és az erős forint (245 körül álltak a jegyzések az euróval szemben) is negatívan érintette a cég profitabilitását. A Magyar Telekom papírjai akkor már évek óta a 700-1100 forintos sávban oldalaztak, a magas állampapírhozamok mellett nem voltak túl vonzók a növekedésre nem nagyon képes cég részvényei, ráadásul az évek óta belengetett költségcsökkentések is lassan haladtak.A 2007-es csúcsot követően kisebb-nagyobb korrekciókkal fűszerezve, de gyakorlatilag folyamatosan esett a BUX, egészen 2009 márciusig, amikor a nemzetközi tőkepiacokon is fordult a hangulat. Az esés a Mol-OMV sztori kifulladásával indult, és a globális gazdasági válság alatt gyorsult be, a mélyponton az OTP 1200, a Mol pedig 8000 forint közelében állt. Innen meredek emelkedés következett, amely csak 2011 közepéig tartott, az unortodox magyarországi gazdaságpolitikai lépések, a különadók és az azt követő leminősítések megtették a hatásukat, nagyon távolról nézve a BUX több mint 3 évig csak oldalazott, miközben a világ vezető részvényindexei közül több is már 2013-ban új történelmi csúcsra emelkedett.

A 2015-ös fordulat

30 000-es BUX most

A hosszú oldalazást követően 2015 elején megtáltosodott a BUX, amiben főként annak volt szerepe, hogy a magyar gazdaság egyre jobban teljesített, a kormány békülékenyebbé vált a vállalatokkal szemben, belengették (majd meg is lépték) a különadók csökkentését, és egyre valószínűbbé vált Magyarország felminősítése is (erre idén mindhárom fontos hitelminősítőnél sor került). A BUX értéke 2015 január óta megduplázódott, az OTP árfolyama 2,5-szörösére, a Molé kétszeresére emelkedett, a Richteré közel 90 százalékkal, a Telekomé több mint 50 százalékkal került feljebb.De nem csak a működési környezet javult, egyedi céges sztorik is emelték az árfolyamokat. Az OTP-nél a befektetők újra elkezdték árazni a (rég várt) profitfordulatot: a várakozás az volt, hogy a csökkenő bankadó és a céltartalékolás mellett megugrik a bank adózott eredménye, ez pedig a javuló tőkehelyzeten túl már csak azért is örömteli, mert így akvizíciók vagy magasabb osztalék előtt is utat nyithat. A fordulat végül csak idén következett be (igaz, a menedzsment korábbi várakozásához képest egy évvel korábban teljesül a ROE-cél), az árfolyam 2015 eleje óta meredeken emelkedik, aminek a lengyel gazdaságpolitika átalakulása (ott éppen most mennek keresztül az ország vállalatai, például bankjai az unortodoxián) is lendületet adott, sok nagybefektető lengyel részvényekből magyar papírokba rotált át.A Molnál a nagy sztori az volt, hogy az elmúlt években beindított finomítói hatékonyságnövelő intézkedések elkezdtek beérni, de a Mol erősítette a pozícióit a petrolkémiában is, ezek együttesen javították a vállalat profitabilitását. A Richternél a legfontosabb befektetői sztori a Cariprazine várható felfutása, ennek potenciálja még jelenleg sincs teljes egészében beárazva, emellett a következő évekre várt biohasonló termékbevezetések és az esetleges újabb akvizíciók a meghatározó triggerek. A Magyar Telekomra szabad cash flowja évről-évre emelkedik, így a befektetők egyre inkább újra osztaléksztoriként tekintenek a vállalat papírjaira, az elmúlt másfél év árfolyamemelkedése is nagyrészt ennek köszönhető. 2 év kihagyás után a 2015-ös eredmény után részvényenként 15 forint osztalékot fizetett, a Telekom, az idei eredmény után már 25 forint jöhet, a 2017-re megcélzott 50 milliárd forint feletti szabad cash flowból pedig akár 50 forint körüli osztalék is kijön, az alacsony kamatkörnyezetben osztalékhozam alapon is egyre vonzóbb a Telekom.Miközben több fontos amerikai és európai részvényindex már 2013-ban magasabbra emelkedett a 2007-es historikus csúcsnál, a BUX-nál idén novemberig kellett várni a csúcsdöntésre, sőt mostanra 32 ezer pont közelébe emelkedett az index. Az OTP 2008 január, a Mol 2011 július, a Telekom 2012 május óta nem látott szinteken áll, a Richter pedig soha korábban nem állt olyan magasan, mint az elmúlt hetekben. Ez utóbbinak köszönhető egyébként nagyrészt az, hogy a BUX új csúcsra emelkedett, mert míg az OTP (34,2%-ról 35,7%-ra) és a Mol (28,7%-ról 27,3%-ra) súlya nem változott érdemben a 2007-eshez képest, a Richteré 16 százalékról 23,7 százalékra emelkedett, árfolyama pedig közel 70 százalékkal van magasabban, mint a 2007-es BUX csúcsnál, miközben a Richter közkézhányada is emelkedett (a BUX közkézhányaddal korrigált piaci tőkeérték súlyozású részvényindex).Ekkora emelkedés után egyébként a magyar részvénypiac még mindig nem drága, a blue chipek profitabilitása és profitkilátása alapvetően javult, ezért a legfrissebb elemzői várakozások alapján a magyar tőzsde inkább olcsónak mondható.

Az egyedi részvények között azonban már vannak olyanok, amelyeket nem neveznénk olcsónak, az OTP (1,6-os P/BV) és a Richter (10-es EV/EBITDA) az iparágban leginkább figyelt szorzószámok alapján már inkább drága, nem véletlen, hogy ezeket a papírokat az elemzők többsége tartásra (és nem vételre) ajánlja, a Mol (4-es EV/EBITDA) és a Magyar Telekom (4,5-ös EV/EBITDA) viszont még mindig olcsó, az elemzők többsége vételre ajánlja a papírjaikat.