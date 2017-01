Sok helyen zárva vannak még a tőzsdék

Mire figyeljünk?

Az újév első kereskedési napján az ázsiai tőzsdék szinte kivétel nélkül zárva tartanak, egyedül szinte csak Dél-Koreában van kereskedés, ahol a KOSPI index minimális, néhány tized százalékos erősödést mutat. A kereskedés azonban itt is egy órával később indult reggel, mint szokott.Általánosságban véve a koreai részvénypiacnak kedvezett, hogy a won gyengült a dollárral szemben. Az egyedi papírok között leginkább néhány autóipari részvény mutatott jelentősebb elmozdulást, aés augyanis összességében megemelte az idei évi eladási tervszámait, 8,13 millióról 8,25 millióra. A tavalyi évi részletes értékesítési adatokat mára várták a befektetők az említett cégektől, a Kia eddig annyit közölt csupán, hogy 2016-os célját nem sikerült elérnie. A Hyundai árfolyama közel 3 százalékot emelkedett, míg a Kia mintegy 0,5 százalékot.A nyersanyagpiacokon egyelőre nincs nagy mozgás az új évben, az olaj árfolyama 0,2 százalékkal került feljebb, ezzel az amerikai WTI februári jegyzése 54 dollár közelében tartózkodik. Az olaj egyébként igen masszív, mintegy 50 százalékos emelkedéssel zárta a tavalyi évet, ami 2009 óta a legnagyobb erősödés volt.Ebben nagy szerepet játszott, hogy az év végére az OPEC és nem OPEC országok jelentős mértékű, napi közel 2 millió hordós termeléscsökkentésről állapodtak meg.Az arany pedig 0,5 százalékkal gyengült, ezzel 1152 dolláron kereskedik unciánként.A héten már be is indul az élet a világgazdaságban - kivéve az USA-ban és Japánban, ahol később kezdik a munkahetet. Ami a makroadatokat illeti, a fókuszba a Fed szerdai jegyzőkönyve és a friss amerikai foglalkoztatottsági adatok kerülhetnek a héten, emellett Európában inflációs adatokat, míg világszerte friss konjunktúra-mutatókat közölnek.Tekintettel a mai amerikai kereskedési szünnapra, a tőzsdei aktivitás Nyugat-Európában is visszafogott lehet.