Sokba került a Mercedesnek a dízeles szoftverfrissítés

Mi történik a Daimlernél?

Száraz tények

Az árbevétel 6 százalékkal 38,6-ról 40,8 milliárd euróra emelkedett, az elemzői várakozás 40,6 milliárd euró volt

Az operatív eredmény 14 százalékkal 4 milliárd euróról 3,46 milliárd euróra csökkent, miközben az elemzők 3,43 milliárd euróra számítottak

Az adózott eredmény 17 százalékkal 2,7-ről 2,3 milliárd euróra csökkent, az elemzők 2,2 milliárd eurót vártak

Kilátások

Idén esett a Daimler

Az egy évvel korábbihoz képest 9 százalékkal több, összesen 824 ezer darab járművet adott el a Daimler a harmadik negyedévben, a személyautó eladások új csúcsra emelkedtek (579 ezer darab), a teherautóeladások pedig 30 (!) százalékkal 126 ezer darabra nőttek. Az értékesítés felfutásával párhuzamosan a bevételek 6 százalékkal növekedtek, a devizahatást kiszűrve azonban 8 százalék lett volna a bővülés. Az operatív eredmény azonban jelentősen csökkent, amit részben járművisszahívások (230 millió euró) és a dízelmotorok tisztábbá tételét elősegítő fejlesztések, szoftverfrissítések (223 millió euró) és új technológiák fejlesztési költségeinek megugrása okozott, emiatt esett nagyot a vállalat nettó profitja is.A menedzsment továbbra is arra számít, hogy a vállalat járműeladása, árbevétele és operatív eredménye is jelentősen emelkedik tavalyhoz képest, minden részleg bevétele emelkedhet tavalyhoz képest, az EBIT a személyautógyártó-, a teherautógyártó- és a finanszírozó részlegnél jelentősen emelkedhet, a buszgyártó részlegnél pedig csökkenhet tavalyhoz képestK+F-re a tavalyinál jóval többet költ a Daimler, elsősorban az S- és a C-osztály fejlesztése miatt, de alternatív meghajtású, hibrid és elektromos járművek fejlesztésére is többet költ a cégA Daimler árfolyama idén 2,5 százalékot esett, főként a dízelbotrány miatt felmerült költségek, a járművisszahívások és a német autógyártók közötti kartellezés tartotta nyomás alatt az árfolyamot. Ma a gyorsjelentést követően közel 1 százalékot emelkedett a Daimler.