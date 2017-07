Sokba kerül az Amazonnak, hogy mindent bekebelez

Elképesztő ütemben nő az Amazon, most megyedével lett nagyobb a cég bevétele

A cég azonban továbbra sem egy profitgyár, a marzsok megint összementek, ez is a terjeszkedés számlájára írható

Továbbra is elképesztő ütemben nő a világ legnagyobb online kiskereskedelmi cége, az Amazon bevétele a második negyedévben 25 százalékkal 38 milliárd dollárra emelkedett, ezen belül az előfizetéses szolgáltatásokból (pl. Amazon Prime) származó bevételek 51 százalékkal 2,2 milliárd dollárra bővültek. Az Amazon bevételeinek 59 százaléka Észak-Amerikából származik, 31 százalék pedig a nemzetközi operációból, a fennmaradó 10 százalék pedig már a webes szolgáltatásokból.Az operatív és a nettó eredménysoron már nem ennyire rózsás a kép, az operatív profit 51 százalékkal 628 millió dollárra, a nettó profit pedig 77 százalékkal 197 millió dollárra zuhant. A profit meredek esését részben az magyarázza, hogy a vállalat továbbra is elképesztő összeget költ arra, hogy új piacokra törjön be. A negyedévben a működési költségek 28 százalékkal 37,3 milliárd dollárra ugrottak, az Amazon egy részvényre jutó eredménye 40 cent lett, jóval elmaradva az 1,42 dolláros elemzői várakozástól.A harmadik negyedévre a menedzsment azzal számol, hogy a bevételek 20-28 százalékkal 39,25-41,75 milliárd dollárra emelkedhetnek, az operatív profit 400 millió dolláros veszteség és 300 millió dollár profit között lehet, miközben egy évvel korábban 575 millió dollár volt az operatív profit, és az elemzői várakozások átlaga 931 millió dollár.A befektetők nem örültek annak, hogy az Amazon profitja jóval alacsonyabb lett, mint az elemzői várakozás, ráadásul a menedzsment a harmadik negyedévre is jóval alacsonyabb profitot jelzett előre, mint az elemzői várakozás, emiatt a piaczárást követő kereskedésben 3 százalékot esett az Amazon árfolyama, ami egyébként azt is jelenti, hogy újra Bill Gates a világ leggazdagabb embere, Jeff Bezos, az Amazon vezérigazgatója csak néhány óráig vezette a világ leggazdagabb embereinek a listáját.