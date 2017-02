Sokba került az adatlopási botrány, lealkudták a Yahoo árát

Tavaly nyáron állapodott meg a Yahoo a Verizonnal az internetes üzletága eladásáról, amiért az eredeti tervek szerint 4,83 milliárd dollárt fizetett volna az amerikai távközlési cég. Nem sokkal később bukott ki az adatlopási botrány a Yahoo-nál, először félmilliárd, majd 1 milliárd felhasználót érintő adatlopásra derült fény.Az adatlopás jóval a Verizon-megállapodás előtt történt, de a reputációt ért károk már a felvásárlót is érintik. A Yahoo nem tájékoztatta a hackertámadásról a Verizont a tárgyalások során, ami - jogosan - dühítette az amerikai távközlési céget. Szó volt róla, hogy akár vissza is léphet a felvásárlástól.Végül a Verizon 350 millió dollárral lealkudta a Yahoo internetes üzletágának árát, amit a The Wall Street Journal értesülései szerint ma jelenthetnek be.A Verizon árfolyama kismértékű, 0,2 százalékos pluszban tartózkodik a nyitás előtti kereskedésben, a Yahoo részvényei hasonló, 0,3 százalékos erősödést mutatnak.