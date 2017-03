Sokkal több boltban fizethetünk kártyával

Az eszközök beszerzésére nyújtott támogatásért cserébe a programban részt vevő szolgáltatók vállalták, hogy a támogatásnak megfelelő összegben kedvezményt nyújtanak a terminált igénylő kereskedőknek. Ennek megfelelően a telepített terminálok használatáért a kártyás forgalom legfeljebb egy százalékának megfelelő díjat számíthatnak fel. Összehasonlításképpen a kisebb forgalmú vállalkozások korábbi díjterhelése gyakran 3%-5% között mozgott.Az elektronikus fizetési rendszerhez történő csatlakozáskor korábban nem volt ritka a 20-30 ezer forintos, egyszeri telepítési díj felszámolása, azonban a programban telepített termináloknál ez megszűnik, kizárólag a már említett a forgalom legfeljebb egy százalékát kitevő jutalékot kell fizetni. A támogatásból származó pénzügyi előny elsősorban tehát a hazai kis- és középvállalkozásoknál jelentkezik, mivel a kisebb forgalmú üzletek ilyen kedvező feltételt nem tudnának kialkudni kormányzati segítség nélkül.A hazai vásárlók is nyertesei az intézkedésnek, mivel a jövőben 30 200-zal több helyen használhatják a bankkártyájukat.A programnak ezen felül vannak nemzetgazdasági szintű előnyei is. A fizetési infrastruktúra modernizálása növeli a hazai gazdaság versenyképességét, az elektronikus fizetés térnyerése a készpénzhasználattal kapcsolatban felmerülő költségeket (pl. a készpénz legyártása, biztonságos tárolása, logisztikája, elhasználódott vagy hamisított érmék és bankjegyek szűrése, kivonása a forgalomból, a vállalkozásoknál a készpénzfeldolgozás megszervezése és lebonyolítása) is mérsékli.A szolgáltatók nyílt felhívás keretében nyújthattak be támogatási igényt, a saját üzleti terveik, lehetőségeik alapján eldönthették, hogy hány darab új bankkártya-leolvasó telepítését vállalják. Az igénylők terminálonként 80 000 forintot, összességében 2 416 millió forint eszközbeszerzési támogatásban részesültek, amelyből 30 200 darab új bankkártya-elfogadóhely létesül. A POI Partner Kft. 10000, az OTP Bank Nyrt. 7000, az ICT Partner Kft. 5000, az NHB Bank Zrt. és a K&H Bank Zrt. 3000, a HelloPay Zrt. 1200, a Virpay Kft. pedig 1000 darab terminál telepítését vállalta. Az összeget kizárólag új, korszerű bankkártya-elfogadó terminálok beszerzésére fordíthatják. Mivel a költségvetési keretet meghaladó támogatásra érkezett a jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelem, a Nemzetgazdasági Minisztérium 16 millió forint pótlólagos forrásról gondoskodott a többletigény kielégítésére.