Sokkal többet ér a Waberer's a Berenberg szerint

A Waberer's részvények kibocsátása nem volt maradéktalanul sikeres. A társaság elsődleges célja teljesült, az IPO-ból befolyó összegből meg tudták venni a lengyel teherfuvarozót a Linket és a Budapesti Értéktőzsde is büszke lehet, hiszen 1998 óta nem volt ekkora részvénykibocsátás a BÉT-en. A képet azonban árnyalta, hogy a megadott ársáv alján mentek el a papírok, a felkínált mennyiségnek csak kis részét jegyezték a befektetők, a kibocsátás a cég alkalmazottainak teljes érdektelensége mellett zajlott és a nagytulajdonos a Mid Europa Partners exitje is kudarcba fulladt. (8,64 millió darab részvény helyett csupán 1,8 millió darabot tudtak értékesíteni.)A július 6-i kibocsátás részvényenként 5100 forinton történt, azóta azonban esik a részvények árfolyama, a tegnapi kereskedésben 4576 forintig esett, majd a kereskedés végére visszahúzták az árfolyamot és 4910 forinton zárt. Az elmúlt napokban nagyobb volatilitás volt az árfolyamban, ami annak tudható be, hogy már nincs lehetőség stabilizációs ügyletekre, amivel a kibocsátást követő 30 napban megtámasztották az árfolyamot.A vállalat részvényeireEz a tegnapi záróárnál 42 százalékkal magasabb érték.