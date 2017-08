Sorra dőlnek a csontvázak, mégis érinthetetlen a Volkswagen

Problémás összefonódás

A politika közbeszól

2015 szeptemberében robbant ki a dízelbotrány, akkor került nyilvánosságra, hogy a Volkswagen csoport autóinál csaltak a próbapados méréseken, és bár azóta szinte minden hónapban érkezett olyan hír, ami megrázta az autóipart, és más gyártók is megégették magukat, a botrány egyértelműen a Volkswagen-csoportot érintette a legsúlyosabban. A botrány csak a Volkswagen-csoportnál több mint 10 millió járművet érintett, a vállalat már eddig is több milliárd euró bírságot, kártérítést fizetett ki, ráadásul sok per még folyamatban van, de a cég részvényesei is sokat buktak, a botrány kirobbanása után 2 hét alatt lefeleződött a VW részvények árfolyama, de még most is negyedével lejjebb áll, mint a botrány kirobbanása előtt. És ha ez még mind nem lenne elég, idén július végén robbant a bomba, a Volkswagen évtizedeken át tartó kartellezésben is benne volt, aminek szintén köze van a dízelbotrányhoz. Sokaknál ez utóbbi botrány volt az utolsó csepp a pohárban, egyre többen követelik, hogy az állam minden tulajdonrészétől váljon meg a Volkswagenben, mert egyrészt rossz fényt vet az országra, másrészt többek között ez is gátolja azt, hogy Németország igazán keményen elszámoltathassa az autógyártót.A Volkswagen privatizációja politikával alaposan átitatott téma. Többek között Christian Lindner, a németországi Szabad Demokrata Párt (FDP) elnöke kampányol az október 15-i előrehozott alsó-szászországi választások előtt azzal, hogy az államnak minden VW-részesedésétől meg kellene válnia, érdekes azonban, hogy pártjának már más erről a véleménye, az FDP általában támogatja a privatizációt, ezt szorgalmazta nemrég a német posta és az állami tévécsatorna, a ZDF esetében is, de a párt hivatalos álláspontja szerint a Volkswagennek most fontosabb feladata is van annál, mint hogy a részvényeinek az eladásával foglalkozzon. Lindner tehát valószínűleg politikai ambíciói miatt hozta fel a privatizációt, amit azzal indokolt, hogy a Volkswagen felvásárlását megakadályozni hivatott Volkswagen-törvény már nem életszerű, a privatizációból befolyó milliárdokat pedig inkább az infrastruktúra fejlesztésére vagy az oktatásra kellene fordítani. A német autógyártó privatizációját a zöldek is támogatják, szerintük tartósan nem biztosít munkahelyeket és nem támogat innovációt az, hogy egy egész tartomány (Alsó-Szászország) egyetlen vállalattól, a Volkswagentől függ, éppen ellenkezőleg, részben az állami tulajdonrész felelős a botrányokért. A CDU és az SPD azonban vehemensen ellenzi az állami tulajdonrész eladását, szerintük egyesek csak politikai célokra akarják felhasználni a Volkswagen nehézségeit.Mindenesetre az ötletet a politikán túl is többen megfontolandónak tartják, Achim Wambach, a ZEW elnöke és a monopóliumbizottság első embere szerint tőkepiaci szempontból is előnyös lenne, ha a Volkswagen-törvény érvényét veszítené, abban az esetben pedig a Volkswagen árfolyama is emelkedhetne, így Alsó-Szászország is jó áron tudná eladni részesedését. A gazdasági bölcsek tanácsának is nevezett szakértői csoport vezetője, Christoph Schmidt szerint az állami tulajdonrész általánosságban nehezen összeegyeztethető a piacgazdasággal, érdekellentéthez vezet és fékezi a versenyt. A privatizációs bevételekkel Alsó-Szászország adósságállományát lehetne csökkenteni.

A Volkswagen-törvény Az 1960. július 28-án hatályba lépett törvény szabályozta a Volkswagen privatizációját, és többek között szabályozza a mai napig az autógyártó tulajdonosainak jogait, illetve azok korlátozásait. A jogszabály a részvényesek szavazati jogát az alaptőke 20 százalékában maximálja, és lehetővé teszi, hogy az alaptőke 20 százalékával rendelkező kisebbségi tulajdonos is vétójoggal rendelkezzen a Volkswagen fontosabb döntéseinél, vagyis a más vállalatokra érvényes jogszabályotól eltérően gyakorlatilag Alsó-Szászországra szabták a jogszabályt, amivel ráadásul a vállalat esetleges felvásárlását is ellehetetleníti.



Az Európai Bizottság ezért 2005-ben beperelte Németországot, az Európai Bíróság 2007-ben megállapította, hogy Németország a Volkswagen-törvénnyel korlátozza a tőke szabad mozgását, erre Németország hatályon kívül helyezte a szövetségi kormány és Alsó-Szászország jogát a felügyelőbizottsági tagok kinevezésére, és a szavazati jogok felső határát 20 százalékban megszabó rendelkezést is, viszont nem változtatott a csökkentett blokkoló kisebbségre vonatkozó rendelkezésen. Az ügy legutóbbi fordulója 2013-ban volt, akkor az Európai Bíróság elutasította az Európai Bizottság keresetét, mégpedig azért, mert a testület szerint a 2007-es ítélet nem önmagában a csökkentett blokkoló kisebbséggel kapcsolatos rendelkezés jogsértő voltát állapította meg, hanem azt, hogy e rendelkezés a szavazati jogok felső határát előíró rendelkezéssel együttesen jogsértőnek minősül.

Egy részvény a népnek

Az első nagy privatizációra 1960-ban került sor a Volkswagennél, akkor a Volkswagenwerknek nevezett vállalatot korlátolt felelősségű társasági formából részvénytársasággá alakították át, a részvények 60 százaléka magánbefektetőkhöz, 20 százaléka Alsó-Szászországhoz, 20 százaléka pedig a német államhoz került. És hogy miért az osztozkodás a két utóbbi tulajdonos között? A kereszténydemokrata (CDU) német kormány és az alsó-szászországi szociáldemokrata (SPD) vezetés nem tudott megállapodni abban, hogy a második világháborút követő években brit fennhatóság alá került VW kihez kerüljön, a bizonytalanságot fokozta, hogy a britek Alsó-Szászországnak adták át a Volkswagenwerket, azt azonban senki nem tudta, hogy ezzel a tartomány csak vagyonkezelője vagy tulajdonosa lesz a vállalatnak, így kompromisszumos megoldásként a német állam és a tartomány is tulajdonrészt szerzett az autógyártóban, az elmúlt napok vitája erről a szavazati jogokra vonatkozó tartományi 20 százalékos részesedésről szól.

A részvények 60 százalékát viszont szó szerint a népnek akarták adni, a Volkswagenwerk privatizációja több szempontból is különleges volt, leginkább azért, mert a népautós cég részvényeiből igazi néprészvényt akartak csinálni, a jegyzésben csak azok vehettek részt, akiknek a jövedelme nem haladta meg a 8000 márkát (házaspárok esetében 16 ezer márka), ráadásul még az eredetileg tervezett 5 részvényt sem kapta meg a közel 1,5 millió részvényjegyző, az új tulajdonosok csak 2-2 darab részvényt kaptak, harmadik részvényt pedig csak az kapott, aki nyert a kibocsátás egyik szervezőjének, a Deutsche Banknak a sorsolásán: akinek a regisztrációs száma 2-re, 4-re vagy 6-ra végződött, az kapott egy harmadik részvényt is. A 100 márka névértékű papírokat hivatalosan 350 márkás áron bocsátották ki (ez egyébként nem kevés pénz volt, akkoriban a Volkswagennél a munkások havonta 508 márkát vittek haza, egy bogárhátú Volkswagen 3790 márkába került), de a legtöbben az éves jövedelmük alapján ennél olcsóbban, 262,5-315 márkát fizettek a papírokért. Vagyis csak fizettek volna, hiszen a fizetni csak jó néhány nappal a kibocsátás után kellett volna, addigra viszont sokan már meg is váltak a részvényeiktől, így csak az azokon elért haszon landolt a számlájukon. A haszon pedig nem volt kicsi, akkora volt az őrület a VW-papírok körül, hogy az első nap a frankfurti tőzsdén 900 márkáig emelkedett az árfolyam, és a kereskedést fel is kellett függeszteni. Az árfolyam meredek emelkedése miatt nagy vita alakult ki, sokan úgy gondolták, hogy félreárazták a papírokat és az állami vagyon elherdálásáról beszéltek. Dr. Hans Wilhelmi, szövetségi miniszter a részvénykibocsátással kapcsolatban csak annyit mondott: Vagy mi voltunk bolondok, vagy a befektetők őrültek meg.1988-ban a német állam eladta 20 százalékos részesedését és akkor szűnt meg az állam képviselete a Volkswagen felügyelő bizottságában is. Az állami VW-tulajdonrész nagy része bankokhoz, biztosítókhoz, befektetési alapokhoz került.

Egy érdekes aspektus

Azon túl, hogy Alsó-Szászország a VW-részesedésén keresztül részt vesz a Volkswagen-csoport beruházási döntéseiben és hatással van arra, hogy az autógyártó marad-e a legnagyobb foglalkoztató a tartományban, egy alapítványon keresztül az alsó-szászországi K+F terület is profitál a 20 százalékos részvénycsomagból. 1961-ben ugyanis létrehozták a Volkswagen alapítványt, amely mostanra közel 3 milliárd euró vagyonnal rendelkezik, a közel 30 millió Volkswagen-részvény után kapott osztalékokból műszaki területen kutatást, fejlesztést finanszíroznak. A Volkswagen alapítvány ma a legnagyobb német tudományos alapítvány, évente 62-74 millió eurós támogatást nyújtanak különböző kutatási projektekre. Azonban ha Alsó-Szászország eladja a részesedését, akkor az alap vagyona nem bővül évente a Volkswagen által fizetett osztalékkal, így végső soron a tartományban megvalósuló fejlesztések látnák kárát a privatizációnak, a régió innovációs ereje csökkenne.