Sose volt még ilyen nagy a Mini

Magasan van a léc

Aki manapság 8-10 millió forintnál több pénzt költ egy kompakt autó megvásárlására Magyarországon, annak (teljesen jogosan) magasak az elvárásai. Az autó legyen olyan, amelyik kívül-belül prémium hatást kelt, modern vezetéstámogató rendszerekkel van felszerelve, legyen kellőképpen tágas és az aktuális trendeknek megfelelően legyen benne magas az üléspozíció, váltson ki érzelmeket a használójából például a stílusával, a sportosságával vagy a bohóságával, a lényeg, hogy öröm legyen újra és újra vezetni, és persze az sem baj, ha az autó formája, festése már távolról is megkülönböztethető a nagy átlagtól, egyszerűen ne legyen olyan, mint a szomszédé. A Mini modelljeivel már eddig is ki lehetett pipálni a fenti kritériumok nagy részét, azonban a tágas belső tér vagy a magas üléspozíció korábban szinte definíciószerűen nem volt az erőssége a márkának. Az új Countryman viszont pont a tágasságával hódítana. Leteszteltük.

Forrás: Mini

A méret a lényeg

A SUV kategória nagyon ki van találva. Az autóvásárló a tágas beltérnek és a magas üléspozíciónak, az autógyártó pedig az átlagosnál magasabb profitnak örül, nem véletlen, hogy minden autógyártó jelen akar lenni a szegmensben, a Maserati és a Bentley is piacra dobta a saját modelljét, hamarosan pedig még a Rolls-Royce új sportos terepjárója is érkezik, kevesebb most már az olyan autógyártó, akinek nincs, mint akinek van SUV-ja. Valahogy a Mini is meg akarta lovagolni a trendet, és minden irányban nagyot nyújtottak a 2010 óta kapható első generációs Counrymanen, így végeredményben a korábbihoz képest egészen más igényeket kielégítő autó jött létre, amely a Mini 57 éves történelmének legnagyobb modellje.Az új Countryman hossza 4,31 méter, ez 20 centiméterrel több, mint az előző generációé, az autó szélessége 3 centiméterrel 182 centiméterre nőtt, miközben a tengelytáv 267 centiméter lett, ez 7 centiméterrel több, mint az előző modellnél. A beltér kifejezetten tágas, az első üléseken hatalmas a hely, ott nagytermetűek is kényelmesen elférnek, a 198 centis magasságomhoz beállított első ülések mögé beülve is volt még elegendő hely hátul, vagyis az autóban négy nagyobb felnőtt részére is elegendő a hely. A csomagtartó alapból 450 literes, a hátsó ülések ledöntésével pedig 1309 literig bővíthető.

Forrás: Mini

Vidéken érzi jól magát

A tesztvezetésen azt hallottuk, hogy a Countryman már az a Mini, amit akár a család egyetlen autójának vesznek, ez egy legfeljebb négyfős család esetében a korábbi modelleknél jóval tágasabb beltér miatt akár igaz is lehet, a csomagtartó azonban még mindig szűkös ahhoz, hogy például egy nagyobb nyaraláshoz szükséges összes holmi beleférjen, összességében azonban egy jól használható méretű autó lett a Countryman.Az új Countrymant a vecsési indulást követően az M6-os autópályán, majd Villány környékén próbálhattuk ki, a két etap az autó két különböző arcát mutatta meg. A magas felépítés és a meredek szélvédő miatt autópálya tempónál hangosnak tűnt az autó, erre még rátett egy lapáttal a 2 literes motor jellegzetes dízelhangja, amit alacsony fordulatszám mellett produkál. Országúton viszont igazán elemében van az autó, ott a menetzaj sem annyira dominál, ráadásul kigyorsításoknál vagy előzéseknél, magasabb fordulatszám mellett a motor hangja már egyáltalán nem dízeles, azt viszont nem sikerült kiderítenünk, hogy aktív vagy passzív technika az, ami miatt a kerregésről sportos brummogásra vált a hang amikor magas fordulatszámon pörgetjük a motort.

Forrás: Mini

Az általunk tesztelt SD változatban a 2 literes, 190 lóerős dízelmotor kifejezetten dinamikusan mozgatja a közel másfél tonnás autót, a 8 sebességes automata váltó gyorsan reagál, nagy gázadásra gyorsan visszakapcsol, nyugodt autózásnál viszont a lehető legmagasabb fokozatot választja, autópálya tempónál nyolcadik fokozatban csupán 2000 körül forog a főtengely, így igencsak takarékosan is lehet vezetni a Minit. A teljes út során, autópályázással, főúttal, és egy kevés városi autózással együtt közel 7 literes átlagfogyasztás jött ki, ami nem rossz, különösen, ha azt is hozzátesszük, hogy igyekeztünk tesztelni az autó határait, a 7 literes fogyasztásban már az is benne van, hogy a vidéki utakon tempósan haladtunk, kipróbáltuk a 0-ról 100-ra gyorsulást (a gyári adat szerint 7,7 másodperc, nekünk ez inkább 9 másodperc körül volt) és egy sáros mezőn is megpörgettük a Countrymant, szóval nyugodt autózás mellett valószínűleg reálisabb a 6 liter alatti fogyasztás.Három üzemmód, a gazdaságos, a normál és a sportos közül lehet választani, ezek a futómű beállítását nem változtatják, inkább az autó agilitására, hangjára és fogyasztására vannak hatással. A gazdaságos üzemmódban jóval halkabb a motor, a sebességváltó gyorsabban kapcsol magasabb fokozatba, és ilyenkor a fogyasztás is jóval alacsonyabb, a sportos mód jobban kihúzatja a motort, és valahonnan egy olyan mély hang is előjön, ami máskor nem hallható, arra viszont nem jöttünk rá, hogy ez a hang a hangszórókból érkezik, vagy a motortérbe elhelyezett csőből, az biztos, hogy nem a kipufogóból.

Forrás: Mini

Tipikus Mini

A Mini 1994 óta a BMW-hez tartozik, de az eredetileg brit márkánál a mai napig megtartották azokat a könnyen beazonosítható stílusjegyeket, amiktől a Minit nehéz összetéveszteni például a BMW-vel, egy Countrymant mondjuk egy bajor X1-gyel. Ezekre a Countrymannél szándékosan rá is játszanak, a más színre festett tetőn, a motorháztetőn végigfutó csíkokon vagy az ülések oldalára varrt brit zászlókon kívül a legmarkánsabb a középkonzolon elhelyezett kör alakú kijelző, amelyben helyet kapott a Miniknél most először megjelenő érintőkijelző, és amelyet egy olyan fénycsík határol, amelynek a színe folyamatosan változik, például a fordulatszámtól függően, vagy annak megfelelően, hogy milyen módban használjuk az autót, vagy hogy használunk-e éppen bluetooth-t. A Mininél semmi sem véletlen, biztosan letesztelték a márka rajongóin a dizájnt, szóval a hívőknek biztosan bejön, nem a német mérnök beállítottságú autóvásárló a célközönsége a Countrymannek.

Forrás: Mini

Alternatívák

A beltérben egyébként az anyaghasználat kifejezetten prémium, az általunk tesztelt SD-ben a steppelt bőrülések, a panorámatető, a műszerfal és az ajtókárpit anyaghasználata mind nagyon rendben volt, az autó nagyon masszív hatást kelt, kicsit olyan, mint egy trezor, jól össze van rakva a Countryman.Az új Mini Countryman egy kifejezetten jól sikerült autó, prémium anyaghasználattal, a korábbi modellekhez képest tágas belső térrel, magas üléspozícióval, jó váltóval, dinamikus motorral, és olyan stílusjegyekkel, amik alapján az autó már messziről beazonosítható, mással nem összetéveszthető, vagyis a Mini az új modellel kipipálja azokat a kritériumokat, amikről a cikk elején írtunk. Azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy a kategória eléggé telített, a kompakt SUV kategórián belül a prémium szegmensben olyan autók a legközelebbi versenytársak, mint az Audi Q2, a Mercedes GLA vagy akár házon belül a BMW X1, de míg azok inkább a technokrata, németes külső és belső dizájnra építenek, addig a Mini a bohókás bugira. Akinek az egyik tetszik, annak nem tetszik a másik, ezért azt sem gondoljuk, hogy házon belül (BMW vs. Mini) kannibalizálnák egymást a modellek, annyira más az egyik, mint a másik.És hogy kik veszik majd az új Countrymant? Szerintünk elsősorban azok a Mini hívők, akik eddig azért voltak kénytelenek más prémium márkákból választani, mert amikor elkezdett terebélyesedi a család, akkor már nem fértek el a kis Minijükben, de az új modell más prémium márkáktól is elcsábíthat vevőket, akik már unják a sok egyenarcú német prémium autót, vehetnek egy olyat, amiben akár négy felnőtt csomagokkal együtt elfér, és az autó kívül belül elüt minden mástól, ami a piacon kapható. Az új Countryman listaára 7,7 millió forinttól indul, az SD induló ára 10,2 millió forint, az általunk tesztelt modell ára közel 13 millió forint.

Forrás: Mini