Sosem vettünk még ennyiért ásványvizet és üdítőt

A 277 beszámolót közlő cég összesített bevétele 228,8 milliárd forint volt 2016-ban, 5,4 százalékkal magasabb, mint az előző évben. Az elmúlt évtizedben a 2010-es 151 milliárd forintos értékesítés jelentette a mélypontot, 2015-ben már 200 milliárd forint felett volt a bevétel.A piac meglehetősen fragmentált, 228 olyan cég van, amelynek árbevétele a 100 millió forintot sem érte el tavaly. 10 milliárd forint feletti bevételt csak 5 nagyvállalat termelt. A mirko-és kisvállalkozások fokozott jelenléte azt mutatja, hogy sokan látnak fantáziát az alkoholmentes italokban kisebb termelési volumen mellett is, a közepes méretű szereplők azonban hiányoznak a piacról.A beszámolókból kiderül, hogy a jelentős cégek több mint fele nyereséges, a számokat publikáló vállalatok közül 115 könyvelt el veszteséget tavaly.A Nielsen adatai szerint tavaly március és idén február között a szénsavas üdítők piaca 66 milliárd forintra tehető, az ásványvizeké pedig 63 milliárdra, emellett a jeges tea értékesítéséből 17 milliárd forintos forgalom folyt be. A Tesco arról számolt be, hogy áruházaiban 15 százalékkal több ásványvíz fogy a nyári hónapokban, mint az év többi részében és a szénsavmentes sokkal népszerűbb, mint a szénsavas és egyre nagyobb teret nyernek az ízesített ásványvizek: tavaly 14 millió palackkal értékesítettek belőlük.