Súlyos dolgok derültek ki az amerikai-orosz nukleáris botrányban

Moszkva több millió dollárt juttatott el kerülő úton Bill Clinton volt amerikai elnök jótékonysági alapítványához. Ebben az időszakban Clinton felesége, Hillary volt a külügyminiszter, Obama elnöksége idején. A washingtoni ügyekben általában bennfenntesnek számító The Hill című lap titkos FBI-aktákat és -periratokat ismert meg. Különösen gyanússá teszi az esetet, hogy ez idő alatt az Obama-kormányzat két, a Kremlnek különösen fontos ügyben is Moszkva javára döntött. A két kormánydöntés azóta is az amerikai belpolitikai viták kereszttüzében van.Washingtonban 2010. október 10-én határoztak arról, hogy az orosz Roszatom megvásárolhatja a kanadai Uranium One nevű bányavállalatot. Így Moszkva befolyása alá került a kanadai uránkitermelés 20 százaléka. Aztán 2011-ben Obamáék engedélyezték, hogy a Roszatom Tenex nevű amerikai leányvállalata kereskedelmi forgalomból származó uránt adjon el amerikai atomerőműveknek. Ezt megelőzően a Tenexnek csak arra volt jogosítványa, hogy egy 1990-es államközi megállapodás értelmében a leszerelt orosz atomfegyverekből származó újrahasznosított uránt értékesítsen.Ami most kiderült: az FBI-nak bizonyítékai vannak arra vonatkozóan, hogy Vlagyimir Mikerin, aki Putyin "keze" volt az oroszok amerikai terjeszkedésében, törvénybe ütköző cselekedeteket követett el. Mikerin a 2000-es évek eleje óta volt a Tenex moszkvai igazgatója, 2010-ben viszont átvette a Roszatom új amerikai cége, a Tenam irányítását. Az FBI beépített ügynöke egy amerikai üzletember révén szerzett bizonyítékokat arról, hogy az orosz vállalatvezető fenyegetéssel, zsarolással, pénzmosással és megvesztegetéssel is foglalkozott.(Figyelő)