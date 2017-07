Súlyos szennyezésnek vagyunk kitéve - Életbevágó a megújulók terjedése

Jóval nagyobb erőfeszítésekre van szükség, amennyiben meg akarjuk védeni természeti értékeinket, csökkenteni kívánjuk kollektív környezetvédelmi lábnyomunkat, mérsékelve az összefüggést a gazdasági növekedés és a környezetre nehezedő nyomás között

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) úgynevezett "zöld növekedési jelentése" (Green Growth Indicators 2017) a földhasználattól a szén-dioxid-kibocsátáson át az innováció területéig számos indikátor mentén vizsgálta 46 ország 1990 és 2015 közötti teljesítményét a gazdasági növekedés és a környezetvédelem összefüggésében. Bizonyos területeken ugyan jelentős fejlődés tapasztalható, ugyanakkor az OECD kutatása szerint egyetlen ország sem teljesített igazán jól minden zöld növekedési dimenziót figyelembe véve. A fejlődés így nem kielégítő mértékű a természeti erőforrások megőrzése, és az ökoszisztémára, illetve az olyan kapcsolódó szolgáltatásokra nehezedő nyomás mérséklése érdekében, mint például a víztisztítás vagy a klímaszabályozás.A jelentés szerint általánosságban javult az úgynevezett karbon-produktivitás (GDP/egységnyi szén-dioxid-kibocsátás), a 35 OECD-tagország fele pedig képes volt függetleníteni a kibocsátást a gazdasági növekedéstől. A tanulmány azonban figyelmeztet: amennyiben az importált javak és szolgáltatások termelésének valamennyi - külföldi - stádiumát is figyelembe vesszük, akkor már sokkal árnyaltabb a kép. Ez esetben már csak 12 OECD-tagország esetében mondható ki, hogy függetleníteni tudták gazdasági növekedésüket és üvegházgáz-kibocsátásukat, magyarán, hogy a GDP-növekedés nem jár automatikusan az emisszió szintjének emelkedésével.Az OECD tanulmányának végkicsengése rímel a hasonló tárgyú elemzések megállapításaira:- mondta Simon Upton, az OECD környezetvédelmi igazgatója.A tanulmány Magyarország teljesítményét több tényező alapján külön is vizsgálja. A szén-dioxid-kibocsátás alakulását illetően Magyarország mutatói viszonylag jók. A megtermelt GDP/kibocsátott szén-dioxid mutatót tekintve, vagyis az úgynevezett karbon-termelékenység kis megszakításokkal szinte folyamatosan emelkedett 1990 óta és megközelítette az OECD átlagát. Magyarán, egységnyi GDP-t egyre kisebb szén-dioxid-kibocsátás mellett teljesítettük. Az importált javakat és szolgáltatásokat is figyelembe véve az ország egy főre jutó szén-dioxid-kibocsátása mintegy fele az OECD átlagának.

Forrás: OECD

Az OECD szerint a magyar lakosság átlagos kitettsége ennek a légszennyező részecskének 22 mikrogramm/köbméter, ami a magyar népesség 100 százalékát az Egészségügyi Világszervezet által kijelölt maximálisan elfogadhatónak tartott érték felett terheli.

Ezzel az értékkel Magyarország az OECD összesítése szerint Európában a legrosszabbak között szerepel, csupán Lengyelország és Szlovákia produkál hajszálnyival rosszabb mutatókat.

A 46 vizsgált ország közül Izland, Costa Rica és Svédország érte el a legnagyobb megújuló energia részarányt az energiamixén belül. A BRIICS országok (Brazília, Oroszország, India, Indonézia, Kína, Dél-Afrika) megújuló energia részaránya 14,8 százalék, az OECD-országoké pedig 9,6 százalék, míg azonban előbbi országcsoportban csökkent, addig az utóbbiban nőtt a részarány 1990 óta.

A legnagyobb nyersanyag kitermelők Kína, az Egyesült Államok, India, Brazília, Dél-Afrika és Kanada. 1980 óta a globális nyersanyag-kitermelés több mint 200 százalékkal bővült, nagyrészt a nem-fém ásványok bányászata miatt.

A városiasodással párhuzamosan a beépített területek OECD-szerte gyorsabban bővültek, mint a népesség. 1990-nel összevetve az épületek globálisan 30 százalékkal nagyobb felületet foglalnak el, nagyjából az Egyesült Királyság területének megfelelő mértékben bővülve.

A légszennyezettség "veszélyesen magas" szinten maradt. Az OECD tagjainak kevesebb mint harmada teljesítette a WHO légköri finom részecskékre vonatkozó levegőminőségi határértékeit.

Az innováció és zöld technológiák terén a 2000-es évek elején indult fellendülés növelte a termelékenységet és gazdasági növekedést, azonban 2011 óta az innovációs aktivitás az összes, a környezetvédelemmel kapcsolatos meghatározó technológia területén lassult. A zöld technológiák mintegy 90 százaléka az OECD-országokból ered, azonban a Kína és India hozzájárulása gyorsan emelkedik.

A zöld növekedés szempontjából ugyancsak kedvezően értékelhető az is, hogy a teljes, adókból származó költségvetési bevételnek mintegy 2,6 százaléka volt kapcsolatos a környezetvédelemmel Magyarországon 2014-ben, ami a 11. legmagasabb arány a vizsgált országokat tekintve.Más tekintetben azonban kevésbé kedvező a helyzet. Az egyik legaggasztóbb helyzetben a szálló por szennyezettség tekintetében van Magyarország. Az OECD a népesség 2,5 mikron és annál kisebb átmérőjű porszennyezettségnek való kitettségét vizsgálta - ezen mérettartományban a szálló por már alig ürül ki a tüdőből, ezért különösen káros.A WHO irányelve éves átlagban 10 mikrogramm/köbméternél, 24 órás kitettséget tekintve pedig 25 mikrogramm/köbméternél jelölte ki a határt. Miután azonban a kis méretű szálló por már rendkívül alacsony koncentrációban is negatív egészségügyi hatásokkal járhat, ezért a WHO nem határozott meg küszöbértéket, csak úgynevezett ajánlásokat jelölt ki.A szennyezés zöméért, mintegy kétharmadáért a lakossági szilárd tüzelő felhasználás - tűzifa és egyebek... - tehető felelőssé. A csapnivaló hazai egészségügyi statisztikák szintén egyértelműen aláhúzzák a tiszta energiaforrásokra való áttérés fontosságát - nem elfelejtkezve természetesen a dohányzásról és egyéb tényezőkről, például a közlekedésről. Az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat adatai szerint Magyarországon volt a legmagasabb , 27 százalékos a tüdőrák okozta halálesetek aránya a daganatos betegségekkel összefüggő összes elhalálozásban 2014-ben. Vagyis a klímavédelem mellett a közvetlen egészségvédelem szempontjai is a tisztább energiaforrásokra való minél előbbi áttérés fontosságát húzzák alá.A környezetvédelemmel kapcsolatos technológiai fejlődést tekintve is elmondható, hogy Magyarország még nem tartozik a klímaharc élmezőnyébe. 2011 és 2013 között átlagosan 21,7 ezer környezetvédelmi vonatkozású szabadalmi bejelentést nyújtottak be az országban, ami az összes bejelentésnek mindössze 7,8 százaléka volt - ezzel Magyarország a vizsgált országok között csak Kínát, Írországot, Törökországot, Izlandot és Costa Ricát előzte meg az OECD összesítésében.