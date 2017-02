Svájc legnagyobb kantonja nem kér az olimpiából

Svájc legkeletibb és legnagyobb kantonja, Graubünden a 2026-os olimpiarendezés ellen szavazott a hétvégi népszavazáson. 51 százalékos részvétel mellett a szavazók 60,1 százaléka nemmel szavazott arra, hogy a 2026-os téli olimpiai pályázathoz 25 millió svájci frankos hitelt vegyenek fel, amelyhez a kantonnak 9 millió frankkal kellett volna hozzájárulnia, a fennmaradó összeget pedig Svájc és a Svájci Olimpiai Szövetség tette volna hozzá a pályázat költségvetéséhez.A kanton lakói nem először szavaztak az olimpiarendezés ellen, 2013 márciusában a szavazók 53 százaléka a 2022-es olimpia megrendezése ellen voksolt, 1980-ban pedig 77 százalék voksolt az olimpiarendezés ellen. Érdekes, hogy azokban a városokban is a nem szavazatok kerültek többségbe, amelyek potenciális helyszínei is lehettek volna az olimpiarendezésnek: Arosa, Davos és St. Moritz szavazói is többségükben nemmel szavaztak, utóbbi városban a szavazók 56 százaléka utasította el az olimpiát.Helyi politikusok szerint elsősorban az olimpiarendezés magas költségei, a várhatóan nagy turistaáradat erősítette a szavazók szkepticizmusát, de az olimpia magas elutasítottsága mellett szól az is, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szabályozása miatt a megrendezéssel kapcsolatos kérdések nagy részében nem helyben hoznának döntéseket. A NOB azt támogatja, hogy a 2026-os téli olimpiát több helyszínen rendezzék meg, ez pedig tovább emeli a költségeket.A vasárnapi népszavazás kimenetele egyébként nem jelenti azt, hogy Svájc ne rendezhetne olimpiát, ugyanis eredetileg öt régió pályázott a 2026-os olimpiarendezésért, ezek közül egy már a kezdeti fázisban kiesett, három pedig egyesítette erőit, így összesen két svájci pályázat versenyzett a rendezésért. Graubünden kiesésével egyedül Sion pályázik a 2026-os olimpia megrendezéséért.