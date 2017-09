Szabálytalanságokra bukkant a kéményseprőknél a Számvevőszék

Az ÁSZ ugyanakkor azt is feltárta, hogy a közszolgáltatók az ellenőrzési és tisztítási feladatokat, a megrendelt felülvizsgálatokat hiányosan és nem szabályszerűen végezték.

Az ÁSZ az érintett lakosság tapasztalatait vizsgálva, kérdőíves felmérést készített az ellenőrzött időszakra vonatkozóan. A legalább egy kéménnyel rendelkező, állandó használatú ingatlanok tekintetében reprezentatív, összesen 592 válaszadó részvételével készített felmérés kimutatta, hogy 2015-ben hét százalékban elmaradt, további négy százalékban vélhetően elmaradt a kötelező kéményellenőrzés, így a közszolgáltatás legfőbb célja - az emberi élet- és vagyon biztonságának szavatolása - nem valósult meg teljes körűen. Ennek ellenére a lakosság összességében elégedett volt a közszolgáltatás színvonalával, bár a válaszadók egyes esetekben elégedetlenségüknek adtak hangot, többek között a kéményseprő munkavégzésének minőségével (30%) vagy érkezésének pontosságával (21%) kapcsolatban. A kéményellenőrzés elmaradása, így a füstelvezetők esetleges rossz állapota súlyos élet- és vagyonvédelmi veszélyhelyzetet jelent.

A terület jogszabályi környezete az elmúlt években többször és jelentősen megváltozott. A 2016. júliustól hatályos jogszabályi változások hatására 17 megye kéményseprő-ipari közszolgáltatása a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság feladatkörébe került - ezt az időszakot azonban az ellenőrzés már nem érintette.A kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása 2013 és 2015 között az önkormányzatok feladata volt, melyet a közszolgáltatók révén - a tűzvédelmi hatóságként eljáró - katasztrófavédelmi igazgatóságok szakmai felügyelete mellett láttak el. Az ellenőrzés megállapította, hogy a feladatellátásért felelős önkormányzatok a vonatkozó rendeleteket megfelelően alkották meg, a közszolgáltatási díjak felülvizsgálata szabályszerűen történt. A közszolgáltatási szerződéseket szabályszerűen kötötték meg, azonban nem minden esetben készült a szerződésekhez az előírt dokumentum- és nyilvántartási jegyzéket tartalmazó melléklet. A katasztrófavédelmi igazgatóságok összességében megfelelően vezették a közszolgáltatók nyilvántartását, a hatósági ellenőrzéseket többségében az előírt gyakorisággal elvégezték, indokolt esetekben igénybe vették a hatósági ellenőrzések lehetőségét, szabálysértés esetén a jogszabálynak megfelelően jártak el - közölte az ÁSZ.Az ellenőrzöttek több esetben hiányosan, vagy egyáltalán nem értesítették a lakosságot a kémények kötelező ellenőrzéséről. A közszolgáltatók az ingatlanokon a kötelező ellenőrzési feladatokat több esetben nem, vagy hiányosan, illetve nem megfelelően dokumentálva látták el. A kötelező ellenőrzés meghiúsulásakor a jogszabály előírásai ellenére, több esetben nem értesítették a tűzvédelmi hatóságot. A közszolgáltatók ugyanakkor megfelelően vezették a jogszabályban előírt nyilvántartásokat, illetve teljesítették adatszolgáltatásokat, és a közszolgáltatással kapcsolatban kiszámlázott összegek is megfeleltek a hatályos díjszabásnak.Az utóbbi időben a kéményseprő szolgáltatás ismét a figyelem középpontjába került, elsősorban egy újabb tervezett jogszabálymódosítás miatt. Mint arról korábban beszámoltunk róla, a belügyminiszter szeptember 21-én egy olyan törvényjavaslatot nyújtott be, amelynek értelmében a családi házak esetében kizárólag az épület tulajdonosán múlna, hogy igénybe veszi-e az eddig kötelező kéményellenőrzést. A javaslatot a Kéményseprők Országos Szakszervezete és Bándi Gyula , a jövő nemzedékek szószólója, az alapvető jogok biztosának helyettese is bírálta. Szerdán pedig Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke egy szakmai rendezvényen azt hangsúlyozta , nem tudják elfogadni hogy az önkormányzati hatáskörből állami feladattá tették a kéményseprési szolgáltatást, illetve megszüntették a magánházak kötelező éves kéményellenőrzését, utóbbi ugyanis balesetveszélyes.