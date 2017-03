Szárnyal az OMV, többéves csúcson az árfolyam

Folytatódik az OMV részvényeinek drágulása, a táraság részvényei kedden dél körül 1,5 százalékot erősödve 36,9 eurón forogtak a bécsi tőzsdén. Ilyen szinten legutóbb 2013 második felében tartózkodott a papír.

A táraság a napokban több fontos hírt is közölt, amelyek segíthetik az emelkedést. Az OMV vasárnap este jelentette be, hogy 1,85 milliárd dollárért megvásárolja Oroszország egyik legnagyobb gázmezőjének mintegy negyedét az Unipertől. Amellett, hogy akvizíció bővíti az OMV gázportfólióját, mérséklődnek a társaság fajlagos termelési költségei, ráadásul ezáltal Oroszországban is kutatás-termelési tevékenységbe foghat az osztrák olajcég. Rainer Seele vezérigazgató szavai szerint az új kutatási terület mintegy harmadával, napi 100 ezer hordóval bővíti a társaság upstream portfólióját. A társaság által most megszerzett engedély 2043-ig teszi lehetővé kutatás-termelési tevékenység folytatását.Már 2016-ban is szóltak arról iparági értesülések, hogy az E.On leánycége, az Uniper értékesítené a Juzsnó Ruszkoje mező közel 25 százalékos részét mintegy 1,7-2,5 milliárd dollárért. Az E.on tavaly hozta létre az Unipert, amelybe gyakorlatilag kiszervezte hagyományos áramtermelő és energiakereskedelmi eszközeit, mivel az anyacég a jövőben kizárólag a szélenergia és napenergia projektekre fog összpontosítani. A tranzakcióval egyúttal az Uniper is hozzájut a rég várt tőkeinjekcióhoz, és belátható közelségbe kerül az a célja is, miszerint 2018-ig legalább 2 milliárd euró értékben tervez értékesíteni eszközöket üzleti aktivitása újrafókuszálásával párhuzamosan.A Juzsnó Ruszkoje többi tulajdonosának - mint a Gazprom és a BASF - kitermelése eléri az évi 25 milliárd köbmétert, és ez a legfontosabb forrása a Németországot földgázzal ellátó Északi Áramlat vezetéknek is. Az ügyletet követően az Uniper jelen marad az orosz energiapiacon, miután az egyik legnagyobb, magánkézben lévő társaságban birtokolt többségi részesedése révén továbbra is az orosz áratermelés durván 5 százaléka köthető hozzá.Az OMV március első napjaiban közölte azt is, hogy 1,45 milliárd dollárért értékesítette a svájci központú Vitol számára törökországi üzemanyag ellátó és disztribúciós egységét, a Petrol Ofisit.