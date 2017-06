A Goldman Sachs most még célárat is adott a Bitcoinra

Nem csak a blue chipek, de a kispapírok között is nagyobb mozgásokat látni, a Mészáros-papírokat ma is ütik a befektetők, a Konzum 18,7 százalékot, míg az Opimus papírjai 14,7 százalékot estek.

Tovább emelkedik az olaj 2017.06.13 08:06

Mik az előjelek a tőzsdéken?

Tegnap folytatódott az esés az amerikai részvénypiacokon, a vezető részvényindexek 0,1 és 0,5 százalék közötti esést mutattak. Főként a technológiai szektort ütötték a befektetők, a Netflix 4 százalékot, a Skyworks 3,7 százalékot, míg az Apple papírjai 2,3 százalékot estek. Az esések részben a nagy ralit követő profitrealizálásnak tudhatók be, illetve a Goldman Sachs kiadott egy elemzést, amelyben kevésbé optimista a tech-részvényekkel kapcsolatban.



A reggeli kereskedésben az ázsiai piacokon már némileg javulni látszott a hangulat, a kínai Shaghai Composite 0,2 százalékot, a hongkongi Hang Seng 0,4 százalékot, a dél-koreai Kospi 0,6 százalékot erősödött, míg a japán Nikkei értéke nem változott az előző napi záróértékéhez képest.



Európában is jellemzően estek a főbb részvényindexek, a DAX 1 százalékot, míg a brit FTSE 100 0,2 százalékot esett. A DAX komponensei közül szintén a technológiai vállalatok papírjait adták a befektetők. A magyar piac teljesítménye nagyjából beleillet az európai képbe, a blue chipek közül a Richter 1 százalékot esett, míg az OTP papírjai 0,5 százalékot emelkedtek.



A nyersanyagpiacokon az olaj ára ismét emelkedésbe kezdett, a legfrissebb hírek szerint az Amerikai Egyesült Államok és Szaúd-Arábia limitálni fogja az exportot júliusban. A múlt heti 5 százalékos esés után tegnap közel 2 százalékot, míg ma további 0,7 százalékot emelkedett a WTI típusú olaj ára, így ismét 46,5 dollár felett kell fizetni egy hordó nyersolajért.



Mire figyeljünk?

Ami az adatközléseket illeti, ma a német ZEW gazdasági hangulatindexen kívül fontosabb makroadatokra nem számíthatunk, de a hét további része tartogat még izgalmakat. A világ négy meghatározó jegybankja is kamatdöntő ülést tart a héten, közülük is az amerikai Federal Reserve döntése kapja majd a legnagyobb figyelmet, a várakozások szerint a Fed szerdán 25 bázispontos kamatemelést hajt végre. A Bank of Japan várhatóan nem változtat a kondíciókon, azonban a jegybanki iránymutatásban változás jöhet. A Bank of England szinte biztosan nem lép a politikai fennforgás közben, míg a svájci SNB továbbra is fenntarthatja a jelenlegi negatív kamatszintet.