Csütörtökön is a hétre jellemző ünnepi hangulat övezte a piacokat, a főbb európai részvényindexek az átlagosnál jóval alacsonyabb részvénypiaci forgalom mellett -0,2 és 0,2 százalék között mozogtak. A hazai tőzsdén sem láthattunk nagyobb mozgásokat, végül a BUX átlagos részvénypiaci forgalom mellett 0,2 százalékos mínuszban zárta a kereskedést. Ma tette közzé az MNB a legfrissebb inflációs jelentését, mely szerint minimálbér emelkedése a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 12 százalékát, míg a garantált bérminimumot keresők 16 százalékát érinti közvetlenül 2017-ben. A jegybank prognózisa szerint 8,5 százalékkal nőhetnek a bruttó bérek jövőre a versenyszférában. Az MNB közlése nem volt jelentős hatással a piacokra, így a blue chipek közül az OTP 0,8 százalékot, a Mol 0,7 százalékot gyengült, míg a Richter 0,7 százalékot, a Magyar Telekom pedig 1 százalékot erősödött.

Az új európai szabályok értelmében az állami mentőcsomag feltétele, hogy a kötvényeseket is bevonják a banki veszteségviselésbe (bail-in). Hogy ez Olaszországban hogy fog kinézni, még nem tudni.

Ez azonban lehet nem lesz elég, a Deutsche Bank elemzői szerint az olasz bankszektor nem teljesítő hiteleiből adódó válság kezelésére 30 milliárd euró körüli összegre lenne szükség. Számításuk abból indul ki, hogy mintegy 20 milliárd eurót (ebből az UniCredit 13 milliárdot) képesek lesznek piaci részvénykibocsátással is bevonni az olasz bankok.

Valószínű, hogy az olasz költségvetésből kell a harmadik legnagyobb olasz bankot, a Monte dei Paschit megmenteni, méghozzá legkésőbb jövő héten. Ezért fontos, hogy az olasz parlament már meg is szavazta a 20 milliárd eurós bankmentő alapnak a felállítását, illetve több kisebb olasz bankot is ebből tőkésíthetnek fel.

Kína húzza le Ázsiát 2016.12.22 07:45

Ahogy tegnap este Amerikában, úgy ma reggel Ázsiában is jellemzően esnek a tőzsdék, azonban úgy tűnik a karácsony közeledtével a befektetők a partvonalra húzódtak, így az átlagosnál jóval alacsonyabb forgalom figyelhető meg a részvénypiacokon. A főbb részvényindexek közül a hongkongi Hang Seng 0,8 százalékot, míg a kínai Shanghai Composite, a koreai KOSPI és a japán Nikkei 225 is 0,1 százalékot esett csupán. Japánban az egyedi részvények közül az elmúlt hetekben nagyot emelkedett pénzügyi vállalatok papírjai vezették az esést, így a Mizuho Financial 1 százalékot, a Mitsubishi UFJ 0,5 százalékot, a Nomura pedig 0,4 százalékot gyengült.

A határidős részvényindexek jelen állása alapján enyhe mínuszban nyithatnak a főbb európai részvényindexek Európában is.

Mire figyeljünk?

Ma is lesznek még fontosabb adatközlések: a tengerentúlról a harmadik negyedéves GDP alakulására figyelhetnek a befektetők, míg itthon az MNB publikálja a legújabb inflációs jelentését, amelyből megtudjuk, hogyan módosultak a jegybank előrejelzései szeptemberhez képest.