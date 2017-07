Száz elektromos töltőt telepít a Nemzeti Közművek

Az év végéig körülbelül 100 e-töltőt szeretnénk telepíteni az országban, elsősorban abban a három megyében, ahol a Démász hálózata van. Önkormányzatokkal és kereskedőcégekkel is egyeztetünk, mert törvény is kötelez arra, hogy a parkolóik területén töltőhelyeket létesítsenek. Hálózatépítésünk másik módja, hogy kiskereskedő áramvásárlóink e-töltők telepítését és üzemeltetését is megrendelik tőlünk

A Főgáz tevékenysége, illetve az elsősorban a lakossági ügyfeleket kiszolgáló egyetemes szolgáltatása kapcsán elmondta, míg az energiahivatal korábban négy egyetemes szolgáltató belső gyakorlata alapján választhatott olyan benchmarkokat, amelyekhez a többi szolgáltatónak is igazodnia kellett, most a Főgázt nincs kivel összehasonlítania, így a működéssével kapcsolatos elvárásainak meghatározása új módszert igényel. Az árampiacon az NKM a többi szolgáltatóval való versenyben kíván minél több ügyfelet szerezni. Tevékenysége során kialakítja az áruk és a szolgáltatások kapcsolását, csomagban kínálását, ezzel újfajta rezsicsökkentést kínál ügyfeleinek - mondta Kóbor.A Nemzeti Közművek több elgondolás előkészítésén is dolgozik, be kell vezeti a közös brandinget, és egységesíteni kell a működést - mondta. Ide tartozik a csoportszintű finanszírozás, valamint a beszerzési, az ingatlankezelési, a javadalmazási és más egységes működési feltételek megteremtése. Markánsan folyik az e-számla-kampány, a mobilapplikációk és az online felületek egyesítése, ennek hatására az ügyfél-interakciók lassan fele digitális csatornán történik. A társaságnak kiemelt célja az egyszerűbb, még inkább ügyfélbarát számlakép kialakítása, de készülnek arra is, hogy 2018. január 1-jére be kell vezetni az e-ügyintézést, júniusra pedig új adatbiztonsági elvárásoknak kell megfelelniük.Az NKM nyit az e-mobilitás felé is, e célból tanulmányozzák az e-töltés fejlett skandináviai gyakorlatát is. Kísérleti projektjük már folyik: szegedi alkalmazottaik 12 elektromos kerékpárral közlekednek az ottani telephelyek között. Az e-mobilitás értékláncából minket elsősorban a töltők telepítése, üzemeltetése, karbantartása érdekel, de később megjelenhetünk mobilitási szolgáltatással is - tette hozzá.- fogalmazott Kóbor György.