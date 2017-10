Százmilliókhoz juthat az ENEFI

Az ENEFI már korábban is előrehaladott tárgyalásokat folytatott az EnerIn Kft.-vel a tőlük korábban vásárolt közvilágítási projektek értékesítéséről (visszaadásáról) az eredetileg kalkulált hozamelvárás mellett. A társaság akkori tájékoztatása szerint egy sikeres tranzakció esetén az ENEFI közvilágítási üzletága teljesen megszűnne, portfóliója tovább egyszerűsödne, kintlévőségei pedig csökkennének.A mostani tájékoztató szerint megszületett a megállapodás a felek között, ez alapján az EnerInnek október 31-ig kell az eszközök vételárát, azaz összesen 215 millió Ft + ÁFA összeget a társaságnak megfizetni. A fentiek következtében sikeres zárás esetén a társaság készpénz állománya nettó mintegy 350 millió forint lesz. Az EnerIn Kft. a vételárat nagyrészt banki hitelből vállalta megfizetni, a hitelt a bank a vevő tájékoztatása szerint már jóváhagyta.Az ENEFI közleménye szerint a vételár még nem folyt be hozzájuk, így az ügylet meghiúsulásának kockázata, még ha kicsi is, de fennáll.