Szépen lassan elfogynak az adóparadicsomok

Nem kellene többé elfogadnunk, hogy ezek az országok Európában is működnek és közben csak minimális adót fizetnek a kasszánkba

A Reuters értesülései szerint Franciaország, Németország, Spanyolország és Olaszország pénzügyminiszterei egy közös levelet írtak, amiben arra akarják ösztönözni a multinacionális vállalatokat, például az Amazont és a Google-t, hogy adózzanak Európában is.- áll a levélben.Franciaország sürgeti a leginkább a reformot, egy "kiegyenlítő" adót szeretne bevezetni azon bevételeken, amit a digitális üzleti tevékenységből szereznek a vállalatok, amivel az adókulcs akkora lenne végül, mint abban az országban a társasági adó, ahol a bevételek keletkeztek.Tavaly az Egyesült Királyság egy pótlólagos adófizetésről egyezett meg a Google-lel, hogy az országban keletkező reklámbevételekre adót fizet és ezzel egyidőben utólag befizetett 130 millió fontot.A négy pénzügyminiszter még ebben a hónapban előadják az ötleteiket egy találkozón a többi európai ország képviselőjének. Ha egy közös európai adóreformot szeretnének, azt minden országnak el kell fogadnia, még azoknak is, ahol most alacsony az adókulcs, mint Írország és Luxemburg, amelyek most valódi adóparadicsomok az amerikai nagyvállalatok szemében.A Financial Times értesülései szerint Franciaország a bevétel 2-5 százalékára rúgó adót tervez.