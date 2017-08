Szinte esélytelen a világ megmentése

Ennek teljesítése azonban végképp valószínűtlen a tanulmány szerint, amelynek készítői úgy vélik, mindössze körülbelül 1 százalék az esélye annak, hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedését sikerüljön legfeljebb 1,5 Celsius-fokban korlátozni. Nagy valószínűséggel, mintegy 90 százalékos eséllyel a globális átlaghőmérséklet 2 és 4,9 Celsius-fok között emelkedhet 2100-ig - szögezik le.

Közelebb vagyunk a határhoz, mint ahogyan gondoljuk. Amennyiben meg kívánjuk előzni a 2 Celsius-fokos emelkedést, nagyon kevés időnk maradt

Az egyebek mellett már ma is tapasztalható légszennyezés, tengerszint-emelkedés, aszályos időszakok, hőhullámok és társadalmi nyugtalanságok formájában a klímaváltozás 2030-ban évente már mintegy 60 ezer emberéletet követelhet, ami az évszázad végére 260 ezerre emelkedhet

az eredményekből hiba lenne azt a következtetést levonni, hogy mivel úgysem fogjuk tudni elkerülni a jelentősebb mértékű felmelegedést, ezért már túl késő bármit is tenni az ügy érdekében. Sőt, éppen arra kíván reflektálni, hogy a jelenleginél is sokkal aggresszívebb klímapolitikára van szükség, mégpedig azonnal, amelynek kialakításában a közvéleménynek elsődleges szerepe van.

Kijózanító képet fest a klímaváltozás elleni nemzetközi erőfeszítésről és annak várható eredményességéről egy, a University of Washington kutatói által publikált új tanulmány . A jelentés szerintegyüttesenteszik, hogy a 21. század végéig a Föld légköri átlaghőmérséklete ne emelkedjen több mint 2 Celsius-fokot az iparosodás előtti állapothoz képest.A 2015-ben 195 ország részvételével megalkotott Párizsi Klímaegyezmény a 2 Celsius-fokos cél mellett egy még ambiciózusabb, 1,5 fokos limitet is kitűzött.Ez az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközeli Testületének közepesen rossz forgatókönyvét valószínűsíti, nem sokkal elmaradva a legsúlyosabb, közel 6 fokos hőmérséklet-emelkedést előre vetítő verziótól.- fogalmazott Adrian Raferty, a tanulmányt jegyző csapat vezetője.Márpedig a tudományos konszenzus szerint e szint fölött a hőmérsékletemelkedés beláthatatlan következményekkel járhat.- következtet egy másik, szintén hétfőn nyilvánosságra hozott, a University of North Carolina kutatói által készített tanulmány.Amint arra korábban már számos állásfoglalás rávilágított, a Párizsi Klímaegyezményben vállalt kibocsátáscsökentési erőfesztések 100 százalékos teljesülése sem lesz feltétlen elegendő arra, hogy sikerüljön 2 Celsius-fok alatt tartani a felmelegedést. Ugyanakkor a remények szerint a vállalások és teljesülések időközönkénti felülvizsgálata az eredetileg rögzítettnél élesebb csökkenést is eredményezhet az üvegházgáz-kibocsátásban.A Washingtoni Egyetem kutatói arra is figyelmeztetnek: