Szinte lehetetlen lesz taxit fogni Budapesten

Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy miután ellehetetlenítették az Über működését Magyarországon, mintegy 1200 sofőrnek kellett otthagynia az alkalmazást, amire most az események fényében igen nagy szüksége lenne a fővárosnak. Arról már nem is beszélve, hogy az Überezés egy jóval olcsóbb, kényelmesebb és kiszámíthatóbb módja volt a közlekedésnek, mint a taxizás.

A július 14-30. közötti FINA-világbajnokság helyszínei közelében a dugók miatt kissé megnőhet a taxirendelési idő- mondta a Világgazdaságnak Tamás Miklós, a City Taxi elnöke. Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint 10-15 percet kell majd a taxira várni. A taxisok ma egyeztetnek a rendezvényt bonyolító BP2017 Nonprofit Kft.-vel arról, miként közelíthetik meg a helyszíneket. Egy ilyen nagy rendezvény mindenütt a világon kihat az adott város közlekedésére - tette hozzá Tamás -, Budapesten főleg a rávezető utak megközelíthetőségével lesz probléma.A taxisok behajthatnak a lezárt területekre, de az utakon ugyanúgy a sor végén kell állniuk, mint a többi autónak. Épp ezért az lenne a célszerű, ha ebben az időszakban minél többen választanák a közösségi közlekedést. A szövetkezetként működő City taxi vezetése a tagjait nem kötelezheti, de kéri, hogy e napokon csúcsidőszakban dolgozzanak, üzletileg egyébként ez a kedvező. Az viszont nem oldható meg, hogy egy-egy ilyen világeseményen 30 ezerrel több taxi legyen. Augusztus közepéig tehát a fővárosban kissé nehezebb lesz a közlekedés.Ráadásul e programokat egy viszony erős év közepén, nyáron szervezik, amikor a taxisok is szabadságra mennek, úgyhogy ilyenkor mindenkire szükség van Tamás Miklós szerint. Mint megjegyezte: a City Taxit már most is csúcsra járatják. A helyzetet nehezíti, hogy mindeközben az elmúlt időszakban 6 ezerről körülbelül 5,3 ezerre csökkent a taxisok száma, a növekvő turizmus miatt viszont növekedett a taxizási igény is. A piac tehát viszonylag rövid időn belül kínáltaiból keresletivé vált. Öregszik is a szakma, miután szigorú feltételekhez kötik a taxizást, egyre kevesebben vállalkoznak rá.A vizes világbajnokság hivatalos szállító partnere a Főtaxi, amelynek autóin a rendezvény reklámjait láthatók. A cégnek mindössze annyi többletjogosultsága van, hogy az autói megállhatnak a versenyhelyszínen közelében lévő drosztokon. A Főtaxi egyébként nem közbeszerzési eljáráson, hanem támogatói szerződéssel csatlakozott a rendezvényhez.