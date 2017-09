Szó sincs összeomlásról - sőt, egyszerűsödhet a gázkészülékek cseréje

Ahogy bármilyen vállalat esetében, az alkalmazottak számát a piaci igényekhez igazítja a társaság, mindazonáltal ismételten hangsúlyozzuk, hogy eddig nem volt semmilyen fennakadás. A Főgáz Földgázelosztási Kft. a jogszabály módosítása óta mostanáig minden esetben tartotta a határidőket

Jelentősen csökkenhet a tervfelülvizsgálókra háruló teher a Nemzeti Közművek törvénymódosítási javaslatával, amelynek elfogadása esetén a földgázelosztó társaságok rövidebb határidővel tudnak majd eleget tenni törvényi kötelezettségeiknek - állította a társaság megkeresésünkre. A módosítással - amelyet az NKM szerint az iparág is támogat - az új lakások építése során a jövőben lerövidült határidőkkel nyújthatja szolgáltatásait a földgázelosztó.A Nemzeti Közművek kedden határozottan cáfolta a Világgazdaságnak a VGF című lapban megjelenteket, melyek szerint a Főgáz Földgázelosztási Kft. a gáztervek benyújtási folyamatának meghosszabbodását eredményező létszámhiánnyal küzd, ugyanakkor elismerte, hogy a szakemberek "gyors felvétele a munkaerőpiacról kihívást is jelenthet, tekintettel arra, hogy tervfelülvizsgálatot csak nagy szakmai gyakorlattal és speciális elméleti tudással rendelkező szakemberek végezhetnek". A cikk azt állította, a megfeszített ütemű munka és túlórák mellett is folyamatos csúszásban vannak, és miután terv nélkül nem kezdhető meg a kivitelezés, a helyzet a fővárosi építkezések leállásával fenyeget. A helyzet kiindulópontja, hogy a gáztörvény korábbi módosulásának eredményeképpen 2017. júl. 1-jétől 15 munkanapról 8 munkanapra csökkent az az idő, amely alatt a földgázelosztónak műszaki, biztonsági szempontból véleményeznie kell a gáz csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések terveit.- fogalmazott az NKM kérdésünkre, hozzátéve, hogy az augusztus 14-én teszt jelleggel bevezetett, majd átmenetileg felfüggesztett online időpont-foglalási rendszert az IT-fejlesztést követően újra fogja indítani.