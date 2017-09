Szokatlan dolgot művel idén a félelemindex

Bár augusztusban volt tavaly november óta nem látott szinten is a félelemindex néven is ismert VIX-index, még így is jó úton halad afelé az index, hogy éves átlagban minden eddiginél alacsonyabb legyen. Főleg ha igazodik az elmúlt évtizedben látott szokásokhoz az augusztusi emelkedések után rendszerint csökkenhet a volatilitásindex szeptemberben.

A VIX index A VIX a Chicago Board Options Exchange (CBOE) által számított mutató. Az index a piac azon várakozását fejezi ki, hogy az árfolyamok ingadozása a következő 30 napban milyen intenzív lehet. A számításnál az S&P 500 indexre vonatkozó vételi és eladási opciókat használják fel, ezek árfolyamából és egyéb paramétereiből (lejárat, kötési árfolyam, kamat stb.) számítják vissza az ún. implicit volatilitást. Egy opció árát (díját) nagymértékben befolyásolja, hogy az alaptermék árfolyama mennyire változékony, volatilis. Az opciós díj vételi és eladási opciók esetében is emelkedik az alaptermék árának változékonyságával.



Az első VIX indexet 1993-ban vezették be a CBOE-n, akkor még az S&P 100 indexre vonatkozó opciókat használták fel a számítási metódusban. 10 évet kellett várni, hogy egy szélesebb vállalatcsoportot reprezentáló index kerüljön a 100-as mutató helyére, nevezetesen az S&P 500 index. Ez a piaci várakozásokat már jobban tükrözte.



Egyesek szerint a VIX-nél a 20 pont alatti érték árulkodik nagy, talán túlzott nyugalom várásról, és a 30-as szint fölött beszélhetünk igen nagy bizalmatlanságot, sőt egyes esetekben pánikhangulatot tükröző szintekről.

Ami ennek keresztbe tehet, hogy idén azért lehetnek még olyan események, amelyek megzavarhatják a piacokat, például az adósságplafonnal kapcsolatos viták és a Fed szeptemberi ülése.