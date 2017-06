Szokatlan módszert talált ki a McDonald's a munkaerőhiány leküzdésére

Keddtől már a SnapChaten is tudunk munkára jelentkezni a McDonald's-nál

A tervek szerint 250 ezer embert vesznek fel a nyár folyamán

A vállalat munkavállalóinak több mint a fele a 18 és 24 év közötti korosztályból kerül ki

A nyarak mindig a legforgalmasabb időszakok közé tartoznak a gyorséttermekben, a fiatalok pedig egyre csökkenő számban jelentkeznek az ilyen típusú munkákra, így a Citi után most a McDonald's is beállt azoknak a munkáltatóknak a sorába, akik a SnapChaten próbálják a fiatalokat magukhoz csábítani.A módszer elég egyszerű, a fiatalok a SpanChaten egy videót láthatnak a McDonald's jelenlegi dolgozóival, akik arról beszélnek, hogy milyen nagyszerű is ott az élet, majd ha megtetszett nekünk a hirdetés, akkor azt a képernyőn jobbra húzva máris a vállalat karrier oldalán találjuk magunkat, ahol jelentkezhetünk is az általunk szimpatikusnak talált munkára.A gyorsétteremlánc HR igazgatója szerint folyamatosan kutatják az innovatív megoldásokat a munkaerőhiány megoldására, a SnapChat pedig egy jó platform erre, hiszen azt jellemzően a McDonald's potenciális dolgozói, a 18 és 24 év közöttiek használják.