Szorul a hurok a dízel körül - Gázos autók jöhetnek a dízelesek helyett

Szorul a hurok a dízeltechnológia körül

Az autógyártók keresik az alternatívákat, az egyik alternatív üzemanyag a sűrített földgáz lehet

A sűrített földgázban (CNG, Compressed Natural Gas) látja a dízel alternatíváját a Seat, nyilatkozta a hétvégén a Volkswagen csoporthoz tartozó autógyártó vezérigazgatója. Luca de Meo hozzátette, különböző opciókra van szüksége a gyártóknak, ha a vevők már nem a dízeles autókat választják. Ha Barcelona főpolgármestere úgy dönt, hogy kizárja a városból az Euro 6 normájú autókat a városból, akkor valószínűleg nem vesznek többé dízeles autót a potenciális vásárlók, érvelt Luca de Meo.A hétvégén egyébként a Porsche pénzügyi igazgatója, Lutz Meschke is nyilatkozott, ő azt mondta, hogy a Porschénál is folyik gondolkodás a dízelmentes jövőről, a vállalat plug-in hibrideket és teljesen elektromos autókat is kínálhat, nem kell feltétlenül ragaszkodnia a dízeltechnológiához.Az alternatívákat azért keresik az autógyártók, mert a dízelbotrány kirobbanása óta a politikusok, a szabályozó hatóságok egyre hevesebben támadják a dízeltechnológiát, több európai nagyvárosban is kilátásba helyezték, hogy első körben a régebbi dízelautókat tiltják ki, később pedig akár az összes dízelautóra is vonatkozhat a tiltás.Múlt hét pénteken nagyot esett az autógyártók részvényárfolyama, miután kiderült, évtizedeken keresztül kartellezhettek a német autógyártók, a cégek közötti összejátszás lehet az egyik oka annak, hogy nem tettek meg mindent a dízeltechnológia további fejlesztése, a károsanyag-kibocsátás redukálása érdekében. A BMW, a Daimler, a Porsche, az Audi és a Volkswagen közötti összejátszásról itt írtunk részletesebben