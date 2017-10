Tállai: vége az adóbevallás korának

Ennyi jövedelemtípust az EU egyetlen országában sem tartalmaznak a helyi hatóságok által elkészített bevallások, a rendszert azonban tovább kell fejleszteni

Jövőre a NAV a kifizetőtől, a munkáltatótól származó jövedelmet beírja az érintettek szja-bevallásába, a polgároknak pedig csak annyi dolguk lesz, hogy kiegészítsék az iratot az esetlegesen hiányzó számokkal. Nagyjából 350 ezer embert szabadítunk meg ezzel a bevalláskészítés feladatától. Az erről szóló jogszabály már a törvényhozás asztalán fekszik

A munkaadók, ha korábban volt ehhez megfelelő kapacitásuk, elkészíthették alkalmazottaik bevallását. Erre azonban jövőre már nem lesz szükség

A nemzetgazdasági miniszter helyettese beszélt arról is, hogy az e-szja névre keresztelt rendszer tulajdonképpen egyedülálló az Európai Unióban.- tette hozzá a NAV vezetője.Ez pedig több lépésben, több területen történhet meg. Az egyik, hogy a következő évtől a mezőgazdasági őstermelők és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek helyett is az adóhivatal készíti el a dokumentumot.- közölte Tállai András.A parlamenthez benyújtott indítvány emellett arról is rendelkezik, hogy jövőre a munkáltatók válláról is lekerül az szja-bevallás készítésének terhe.- mondta a miniszterhelyettes. Magyarázatként hozzáfűzte, a NAV minden adatot megkap a munkáltatóktól, ezek alapján a hivatal kiállíthatja a dokumentumot.