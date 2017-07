Támadás készül a nap- és szélenergia ellen

A szén- és atomerőművek legnagyobb riválisan azonban még nem elsősorban a nap- vagy szélenergia, hanem a földgáz. Egy évtizeddel ezelőtt még a szén biztosította az USA villamosenergia-termelésének közel 50 százalékát. Tavaly ez az arány már csak mintegy 30 százalék körül alakult, a különbözetet pedig nagyrészt a földgáz "töltötte fel".

Az API belépése a villamos energia szektor körül zajló vitába egyfajtaot jelent egy olyan ágazatban, amelyet hosszú idő óta aa tengerentúlon. De a lépés saját korábbi tevékenységéhez képest is változást jelent, mivel az API tradicionálisan aszektorra fókuszált. A szervezet tagjai, így például az Exxon Mobil és a Royal Dutch Shell, és igyekeznek biztosítani, hogy ez az energiahordozó az Egyesült Államok áramtermelésében domináns szerepet töltsön be a jövőben is. Az API 2015 végén kezdett érezhetően a villamos energia szektor felé mozdulni, amikor akvirálta aznevű kereskedelmi csoportot, amelynek egyetlen küldetése a földgáz iránti kereslet megerősítése volt.Az API missziójának megváltozása több összefüggésben is világossá vált az elmúlt hónapokban:Az Amerikai Egyesült Államok energiaügyi minisztériuma (Department of Energy) várhatóan ezen a héten publikáljaszóló tanulmányát , amely arra fókuszál, hogy mit kellene tennie a kormánynak annak érdekében, hogy megelőzze számos szén- és atomerőmű leállítását. Rick Perry energiaügyi miniszter a tanulmányról beszélve több alkalommal hangsúlyozta, hogyan

Forrás: EIA

A portál értesülései szerint múlt év vége óta az API maroknyi szövetségi állammal vállvetve jelentős erőfeszítéseket tett azért, hogy a pénzügyileg nehéz helyzetbe került reaktorokat üzemeltetőik ne tudják megmenteni a lekapcsolástól működési engedélyeik lejárta előtt.

Az olajipari érdekvédelmi csoport belső tanulmánya alapján arra a következtetésre jutott, hogy a szél- és napenergia vállalatok számára 2015-ben a kongresszus által megszavazott adókedvezmény ötéves kiterjesztése 2020-ra a maihoz képest napi mintegy 6,8 millió köbméterrel - 9 százalékkal - csökkenti a földgázkeresletet.

Amint (...) az államok keresik a bővítés és új telepítések lehetőségeit (a megújuló energiaforrások terén), igen, szeretnénk majd részt venni azokban a beszélgetésekben is

Újabb bombák

A tanulmány cáfolja például, hogy a nap- és szélenergia aláásná a hálózat biztonságát, mivel a villamos energia hálózat napjainkban jóval megbízhatóbb a jobb tervezésnek, a piac jobb működésének, valamint a működési szabályok és standardok javulásának köszönhetően. A helyzetet az teszi igazán pikánssá, hogy Rick Perry energiaügyi miniszter éppen azzal a céllal rendelte meg a jelentést, hogy az bizonyítsa állításait a megújuló energiaforrások hálózatra nézve káros hatásairól.

az Egyesült Államok területén működő korosodó szén- és nukleáris erőművek nagy részének további üzemeltetése egyszerűen nem gazdaságos.

Az Egyesült Államok energiaügyi információs hivatala (Energy Information Administration, EIA) legutóbbi, 2017. júliusi jelentése szerint megújuló alapon márciusban és áprilisban már több villamos energiát termeltek a tengerentúlon, mint az atomerőművekben.

Közben a közműcégek részéről és máshonnan is egyre gyakrabban hangzanak el a, amit sokan úgy értelmeztek, mint egy üzenet: Ne függj túlságosan a földgáztól! - mondja Marty Durbin, az API ügyvezető alelnöke, egyben vezető stratégája. Paul Bailey, az Amerikai Tiszta Szén Koalíció elnöke elismerte, hogy rámutattak a villamos energia szektor földgáztól való túlzott függésére. Vagyis a háttérben a szénipar sem tétlenkedik.Miután a szén elleni csatát nagyrészt már megnyerte, úgy fest, az olaj és gázipar mostNoha bizonyos államokban, így például Illinois és New York az API erőfeszítései ellenére is képes volt üzemben tartani bizonyos reaktorokat, számos erőművet bezártak, a termelésből kivont atomerőművek helyébe pedig többnyire földgáz-tüzelésű kapacitások léptek. Azon kritikákra, miszerint az API nyilvánvalóan igyekszik megszaggatni a nukleáris energiaforrás piaci részesedését, Durbin úgy reagált, éppen a nukleáris ipar próbálja meglehetősen jól láthatóan távol tartani a versenytársakat.Mindeközben már körvonalazódik a láthatáronhasznosításában érdekelt vállalatok közötti újabb csata is.Az API egyelőre nem rendelkezik a megújulók adókedvezményei elleni lobbitevékenységre vonatkozó ismert tervekkel, de nem próbálkozik a megújuló energia részarányának emelésére kitűzött különféle állami célok visszavonatásával sem, márpedig az elmúlt évtizedben ez volt a nap- és szélenergia felhasználásának terjedését leginkább segítő tényező. Ez a békés állapot azonban talán már nem tart sokáig.- fogalmazott Durbin.Úgy fest tehát, az energetikában zajló forradalmi változások a tengerentúlon már elvezettek addig a pontig, amikor a rivális iparágak a látszatra sem igen ügyelve igyekeznek javítani saját és rontani a másik pozícióit. Mindez pedig nehéz időket vetít előre a szén és nukleáris energiát helyzetbe hozni kívánó Trump adminisztráció számára is. Az amerikai energiaügyi minisztérium (DOE) fent említett, a tengerentúli villamos energia szektor kilátásait boncolgató kiszivárgott tanulmányaat tartalmaz.A jelentés mindemellett több olyan részletet is tartalmaz, amelyek ugyan egyáltalán nem számítanak újdonságnak, azonban vélhetően kellemetlen meglepetésül szolgálhatnak Perry és a Fehér Ház számára. Például az, amely szerintA jelentés ThinkProgress által megszerzett júliusi vázlata szerint a villamos energia piaci átrendeződés egyik jelentős oka a piaci túlkínálat kialakulása, a viszonylag magas működési költségek, illetve az erőművek előrehaladott kora volt. Míg 1970 és 2005 között az Egyesült Államokban évente termelt villamos energia mennyisége átlagosan 2,7 százalékkal bővült, az időszakot követően ez 0,05 százalékra esett vissza - azzal együtt, hogy az ország GDP-je továbbra is évi átlag 1,3 százalékkal nőtt - állapítja meg a jelentés.A fosszilis iparág egyre hangosabb lobbitevékenysége mögött részben az áll, hogy a megújuló energiaforrások szélsebes előretörése a jelek szerint alig veszít tempójából.

Forrás: EIA

És a jövő sem kecsegteti sok jóval a piaci érdekeit védeni igyekvő fosszilis iparágat. A Morgan Stanley múlt héten ismertetett előrejelzése szerint. A bank szerint így,, amellyel üvegházgáz-kibocsátásavisszafogását ígérte 2025-ig (a 2005-ös szinthez képest). Egészen egyszerűen azért, mert a piacot ebbe az irányba hajtják az üzleti megfontolások. De hasonló következtetésre jutott a BP is Energy Outlook 2017 című előrejelzésében/elemzésében is.

Forrás: BP Energy Outlook 2017

Forrás: Bloomberg New Energy Finance

A jelentés hivatalos bemutatását több héttel, vélhetően nem függetlenül annak tartalmától. Jelenleg erősen kérdésesnek tűnik, hogy a különféle lobbicsoportok tevékenysége nyomán mennyi érdemi tartalom maradhat a tanulmányban. A tengerentúli sajtó szerint mindenesetre