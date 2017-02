Tarlós: a népszavazás előtt elvethetik az olimpiát

A főpolgármester szerint valószínűleg még most fognak aktivizálódni az olimpia támogatói. Mint mondta - "ne felejtsük el", hogy az az aláírás-mennyiség, amelyet a Momentum Mozgalom az olimpiarendezéssel kapcsolatos népszavazásért összegyűjtött, nagyon soknak tűnik, és valószínűleg az ellenőrzések után is jócskán el fogja érni azt a minimális számot, amely egy referendum kiírásához szükséges, de egy csaknem kétmilliós városban csak a szavazóképes lakosságnak körülbelül a húsz százaléka lesz. "Tehát attól nagyon messze vagyunk", hogy ezt többségnek lehessen nevezni - tette hozzá.Arra a felvetésre, hogy csak Budapesten lehet népszavazás az ügyben, miközben több vidéki településen is lenne a tervek szerint olimpiai helyszín, arról beszélt, hogy az olimpia rendezési jogát Budapest nyerheti el, de azt sem lehet mondani, hogy "a vidék teljesen mértékben intakt lenne a kérdésben" hiszen több megyei jogú város és balatoni település különböző mértékben részese lenne a rendezésnek.