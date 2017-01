Kilőttek a tőzsdék, meddig tart még a rali?

DAX-index

A szerdai kereskedésben a német DAX-indexnek sikerült kitörnie az év eleje óta tartó oldalazásból a 11690 pontos ellenállási szint fölé (lásd a Portfolio Traderszoba múlt heti vételi ötletét ), így a január 17-ei 11425 pontos mélypont óta egy új impulzív emelkedést lehet beszámozni, melyben kisebb konszolidációk után további lendületes emelkedést lehet várni a 11900-12000 pontos tartományba. Ha az amerikai elnökválasztás óta kezdődött emelkedést nézzük, és feltételezzük, hogy az épp kialakításra kerülő 5. hullám nagysága megegyezik az 1. hullám mértékével, akkor 12000-12050 pont közötti célár jönne ki. Ha az elmúlt napok konszolidációját nézzük 11425-11695 pont között, az ebből való kitörés 161,8%-os Fibonacci szintje 11870 pontra adódik, így ezen két célár közötti tartomány adhat jó támpontot arra, meddig mehet a mostani emelkedésben a DAX. Lefelé pedig a szerdai nyitásnál keletkezett rés 11640 pontnál, illetve a 11610 pontos kitörési szint jelenthet támaszt az árfolyamnak, így amíg ezen szintek fölött tartózkodik a DAX, addig jó esély van a további emelkedésre.

Klikk a képre!

S&P500

Kedd este az amerikai S&P 500 index történelmi zárócsúcson fejezte be a kereskedést 2280 pontnál, és a határidős árazások szerint az optimista hangulat továbbra is tart. A január 6-a óta tartó szűkülő háromszögből felfelé tört ki az árfolyam, és az Elliott-hullámokon alapuló módszertan szerint az ilyen kitörések élesek tudnak lenni, viszont általában egy zajló trendszakasz zárását is magukkal szokták hozni. A grafikon alapján a mostani emelkedés eljuthat a 2310-2320 pontos tartományba, nagyobb lendület esetén 2340-2350 pontig, mielőtt nagyobb korrekciót lehetne látni az árfolyamban. Természetesen fontos figyelni a most megindult momentum tartósságára, mert a 2275 pontos szint eleste újra lőtávolba hozhatja a 2255 pontos lokális mélypontot, illetve akár az év eleji 2230-2240 pontos zónát.

Klikk a képre!

Amerikai, magyar, német részvények

