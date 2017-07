Nem áll jól a német autógyártók szénája

BMW

A 80 eurós támaszt és a 38,2%-os Fibonacci szintet réssel ütötte át a hétfői kereskedésben, és nem igazán látni az erő jeleit az autógyár részvénypiacán. Az RSI indikátor az elmúlt két hónapban rendre elakadt az 50-es tartományban, ami tovább erősíti a lefelé irányt. Ha tovább folytatódna az esés, akkor nagyobb támasz szintet csak 73 - 74 euró környékén látni. A pozitív jövőképhez 83,20 euró fölötti zárásra lenne szükség.

Continental

A hangulatváltozást már a november - májusi emelkedő trendvonal törése is mutatta, és azóta mintha egy csökkenő csatornában mozogna az árfolyam. Itt még a 200 napos mozgóátlag kitart 189 eurónál, de a technikai kép kevésbé biztató. Ha a 187 eurós támasz szint elesik, akkor könnyedén elérhető távolságba kerülne a 178 - 180 euró közötti tartomány. Optimisták akkor lehetnénk, ha 200 euró fölött tudna zárni a részvény, vagy egy kvázi megbízható fordulós minta alakulna ki.

Daimler

Az esés mértékét tekintve a Daimler előrébb jár a BMW-hez képest, hisz a hétfői réssel beesés karnyújtásnyi távolságba hozta a 61,8%-os Fibonacci szintet 59,60 eurónál. Alapvetően az 58 - 60 euró közötti zónát lehetne megjelölni mérföldkőnek, innen fordulhatna a részvényárfolyam. Ennek eleste már az 55 euró körüli árfolyamot célozhatná be. Az RSI indikátor itt is folyamatos lefelé irányt támogat trendelemzés szempontjából, és igazi fordulatot csak 64 euró fölött lehetne várni.

Porsche és Volkswagen

A két autógyár grafikonja nagy hasonlóságot mutat, és ebből kifolyólag a megállapítások is egybe csengenek. A 2015 őszi dízelbotrány utáni árfolyamzuhanás után alapvetően inkább csak korrekciót látni az árfolyamgrafikonon, mintsem emelkedő trendet, hisz a Porsche esetében a 34 és 59 euró, a Volkswagennél pedig a 87 és 157 euró közötti talpra állás nem mutat impulzív jegyeket, a hullámok rendre átfedik egymást, ráadásul a botrány okozta rést sem tudták teljesen betölteni, ami szintén negatív jelzés. Így inkább csak egy hosszú konszolidációnak vagyunk a szemtanúi a két részvény esetében, jelenleg épp a 200 napos mozgóátlag alatt. Ha az általános német részvénypiaci hangulat nem tud fordulni, akkor ezen két részvény is további árfolyam lemorzsolódással nézhet szembe.

Összegezve a fentieket, akik fundamentálisan hisznek a német autógyárakban, azoknak a mostani nagyobb esés jó vételi alkalmat teremthet, de ehhez jó lenne azt is látni, hogy az újabb kipattant botrányból viszonylag hamar következzen be talpra állás részvényárak tekintetében. Ennek hiányában további lemorzsolódás jöhet, amely önmagában a DAX-indexre is hatással lehet.