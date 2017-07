58 ezerrel kevesebb a telenoros, mint egy éve

A Telenor-csoport növelte bevételét és profitját a második negyedévben, profitabilitása is jelentősen nőtt

A magyar operációban már vannak biztató jelek, az ügyfélszám visszaesése ellenére emelkedtek a bevételek és javult a profitabilitás

Megemelte várakozását a Telenor

Tovább csökkent az ügyfélszám Magyarországon

Erős negyedévet zárt a Telenor, soha nem volt még olyan magas az EBITDA és az EBITDA-marzs sem a második negyedévben, mint az ideiben. A jó eredményhez elsősorban az erős norvég operáció, a bangladesi bevételek dinamikus bővülése és a thaiföldi operációnál látott bevételfordulat járult hozzá. A vállalatcsoport bevétele 2 százalékkal 31,5 milliárd norvég koronára nőtt, az EBITDA 12 százalékkal 12,7 milliárd koronára ugrott, az EBITDA-marzs 4 százalékponttal 40 százalékra emelkedett. Az év első felében látott eredmény alapján a menedzsment javított idei várakozásán, bár továbbra is arra számítanak, hogy a bevételek organikusan 1-2 százalékkal nőhetnek, a beruházások pedig a bevételek 15-16 százalékát tehetik ki, az EBITDA-marzs a korábban várt 37 százalék helyett 38-39 százalék körül alakulhat.Vegyes folyamatok zajlanak a magyarországi Telenornál, mert míg az ügyfélszám tovább csökkent, az egy ügyfélre jutó bevételek és a vállalat összes bevétele nőtt, és ennél is nagyobb mértékben emelkedett a cég üzemi eredménye, vagyis tovább javult a profitabilitása. Az ügyfélszám március végéhez képest 18 ezerrel nőtt, de még így is 58 ezerrel kevesebb telenoros volt Magyarországon, mint egy évvel korábban, az előfizetések száma 3,12 millió volt június végén, a visszaesést egyértelműen a prepaid előfizetések számának csökkenése okozza, ott 90 ezres volt a visszaesés, ez alapján a számlás előfizetések száma emelkedett, 1,8 százalékkal, közel 32 ezer darabbal a második negyedévben. Az egy előfizetésre jutó bevétel viszont közel 6 százalékkal nőtt az idei második negyedévben. A magyar Telenor bevétele 4,3 százalékkal 1,15 milliárd norvég koronára emelkedett, az EBITDA 16 százalékkal 382 millió koronára nőtt, ezzel az EBITDA-marzs 29,9-ről 33,3 százalékra ugrott.