63 milliárd forintért veszik meg az Invitelt

Megvan a vevő

Olcsó vagy drága?

Értékesítik az Invitelt, a vevő egy 430 millió dolláros private equity alap, a China-CEE Fund, amelynek a CEE Equity Partners a befektetési tanácsadója. Az alap a közép-kelet európai régió egyik vezető pénzügyi befektetője, jelenleg összesen 9 befektetése van. A 2014 végén megvásárolt Budapesti Metropolitan Egyetem mellett Lengyelországban, Csehországban, Szlovéniában és Bulgáriában vannak energetikai, gyógyszeripari és egyéb ipari befektetései.A felek mintegy 63 milliárd forint nettó vállalati értékben állapodtak meg. Az ügylet zárása várhatóan az első negyedévben, a szükséges versenyhatósági és részvényesi jóváhagyásokat követően történhet meg. Az Invitel Csoport éves konszolidált árbevétele mintegy 45 milliárd forint, EBITDA-ja 14 milliárd forint. Ha a 63 milliárd forinttal (Enterprise Value, EV) és a 14 milliárd forintos EBITDA-val kalkulálunk, akkor 4,5-ös EV/EBITDA szorzó adódik, ez pedig kifejezetten alacsony érték a tőzsdén jegyzett európai távközlési cégek árazásához viszonyítva. Az egyébként kifejezetten olcsó Magyar Telekom is magasabb, 4,7-es szorzón forog, és a nemrégiben bejelentett tranzakció - amiben a Magyar Telekomtól a Hrvatski Telekomhoz kerül át a Crnogorski Telekom - is magasabb, 5,1-es szorzón történik meg. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy olcsón adták az Invitelt.

Régóta húzódott már

Az Invitel Csoportról

China-CEE Fund-ról és a CEE Equity Partners-ről

Az Invitel eladása már évek óta téma a hazai távközlésben, gyakorlatilag az összes fontos hazai szereplővel, a Magyar Telekommal, a Telenorral, a Vodafone-nal és a Digivel is szóba hozták már az Invitelt. A Telenor és a Vodafone esetében a sztori az lehetett volna, hogy a mobilcégek az Invitel megszerzésén keresztül vezetékes szolgáltatóvá is válhattak volna, így több szolgáltatást csomagban értékesítve erősíthették volna a pozíciójukat a Magyar Telekommal szemben.A cégcsoport éves konszolidált árbevétele mintegy 45 milliárd forint, EBITDA-ja (azaz kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye) 14 milliárd forint. A cégcsoportnál mintegy 1.200 szakember dolgozik. Az Invitel Csoport anyavállalata a Magyar Telecom B.V. (Matel B.V.) jelenleg a Mid Europa Partners (MEP) és számos egyéb pénzügyi befektető tulajdona. Az Invitel Csoportnak két zászlóshajója van, a lakossági és kisvállalati telekommunikációs piacot kiszolgáló Invitel Távközlési Zrt. és a vállalati IT és telco piacon tevékenykedő Invitech Solutions Zrt.Az Invitech Solutions Zrt. Magyarország egyik legnagyobb informatikai és telekommunikációs szolgáltatója. A társaság ügyfelei közép- és nagyvállalatok, valamint közintézmények, emellett a távközlési szektor több száz szereplője számára biztosít nagykereskedelmi szolgáltatásokat. A 20 éves tapasztalattal rendelkező cég mintegy 6.000 partnerének nyújt informatikai, adatközponti-, valamint felhőmegoldásokat, illetve adatátviteli és telekommunikációs szolgáltatásokat. Az Invitech Solutions országosan szolgáltat és a 100 legnagyobb magyar városban is jelen van saját távközlési hálózatával.Az Invitel Távközlési Zrt. mintegy 1,1 millió lakossági és kisvállalati végpontban van jelen saját infrastruktúrával, a lakossági oldalon többek között interaktív, digitális és HD televízió-, valamint internet- és telefonszolgáltatást nyújt, a kisvállalatoknak internet-, telefon-, publikus TV szolgáltatásokat és más kiegészítő telekommunikációs csomagajánlatokat kínál.A CEE Equity Partners a varsói székhelyű, budapesti, zágrábi és bukaresti irodában több mint 20 befetetési szakemberrel működő kizárólagos tanácsadója a 430 millió dolláros regionális private equity alapnak, a China-CEE Fund-nak. Az alap legnagyobb befektetője a China Eximbank, és befektetői között van a magyar Eximbank is. Az alap bekfektetési stratégiájanak megfelelően többségi tulajdont vásárol piacvezető, jelentős készpénztermelő képeséggel bíró cégekben. 2014 eleji indulása óta eddig 9 befektetést hajtott végre, egyebek mellett ez az alap a tulajdonosa a Budapesti Metropolitan Egyetemnek is.