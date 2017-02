A frászt hozza ránk a Telekom

Veszélyek mindenütt

a Digi belép a mobilpiacra

a Digi és a UPC is optikai hálózatokat épít

tovább csökkennek az európai roamingdíjak

a feltöltőkártyák regisztrációja

erős verseny a feltöltőkártyás és az üzleti mobil szegmensekben

erősödik a verseny a vezetékes piacon a három szolgáltatást összekapcsoló regionális ajánlatoknál

Általában azzal indítjuk az összefoglalóinkat, hogy a várakozásokhoz képest milyen lett egy vállalat legutóbbi negyedéve, milyen trendek rajzolódnak ki, de a Telekomnál most kivételt teszünk, mert van ennél egy sokkal fontosabb téma, mégpedig az, hogy a vállalat menedzsmentje milyen borúsan látja a jövőt, a verseny- és a szabályozási környezet változását.Több dolog is aggasztja a cég vezetését:ezek összességében pedig érintik a vállalat eredményét is. Részben a fentebb felsoroltak miatt, részben pedig a montenegrói leánycég eladása miatt a vállalat újra lefelé módosította a 2017-es várakozásait, most már csak nagyjából 560 milliárd forint bevételre, nagyjából 182 milliárd forint EBITDA-ra és részvényenként 25 forint osztalékra számítanak, a negatív folyamatokra pedig részben a beruházások drasztikus csökkentésével reagálnak, a nagy sebességű internetet nyújtó vezetékes és mobilhálózati beruházások intenzitása csökken az elmúlt két évben látotthoz képest.

Jobb lett a vártnál

A fontosabb eredménysorokon jobb lett a Magyar Telekom negyedik negyedéves eredménye, mint amire számítottak, az összes bevétel 2,9 százalékkal, az EBITDA 2,4 százalékkal haladta meg az elemzői várakozások átlagát, az adózott eredmény pedig közel duplája lett annak, mint amit az elemzők vártak. A profit megugrását nagyrészt az okozta, hogy a nyereségadó soron most egy 16,8 milliárd forintos plusz áll, aminek az az oka, hogy idén január 1-jén 19-ről 9 százalékos átalányszintre csökkent a társasági nyereségadó mértéke, amely változást a Telekom már érvényesítette a 2016. negyedik negyedéves halasztott adópozícióinak a kalkulációja során. Ennek eredményeként a halasztott adókötelezettségek összege az előző évhez képest 16,8 milliárd forinttal csökkent.

Egyszeri hatások torzították a negyedévet

Csökkenő bevételek, emelkedő profitabilitás

A bevételek 13 százalékkal csökkentek, ezen belül a vezetékes bevételek 7,2 százalékkal csökkentek, a mobil bevételek pedig 1,4 százalékkal emelkedtek, a nagy visszaesést azonban a rendszerintegráció/IT bevételek 30, és az energia kiskereskedelem bevételeinek 88 százalékos csökkenése okozta, előbbi részben bázishatás miatt esett nagyot (az EU-s források lehívása miatt 2015 vége nagyon erős volt), utóbbi pedig az energiapiacról való részleges kilépés miatt esett töredékére. A Telekom 2015. augusztus 1-jével kilépett a lakossági gázpiacról, az üzleti energia ügyfeleket pedig 2016. január 1-jei hatállyal adta át a MET Holding AG-val alapított vegyesvállalatnak, az E2-nek, és tervezi a lakossági áramszolgáltatásból való kilépést, amelyre 2017 harmadik negyedévében kerülhet sor.A működési költségek közel 14 százalékkal csökkentek, részben ennek köszönhető, hogy a működési eredmény csupán 6,3 százalékkal esett vissza, az EBITDA pedig gyakorlatilag szinten maradt. Az adózott eredmény közel meghatszorozódott, ezt a fentebb már részletezett adóhatás okozta.Az összes bevétel 8 százalékkal 602,7 milliárd forintra csökkent, ezen belül a mobil bevételek 1,9 százalékkal 320 milliárd forintra nőttek, a vezetékes bevételek viszont 2,3 százalékkal 207 milliárd forintra csökkentek. A vállalat lassan teljesen kivonul az energia kiskereskedelemből, ennek a tevékenységnek a bevételei közel 42,5 milliárd forinttal csökkentek. Az EBITDA 5 százalékkal 197 milliárd forintra emelkedett, az adózott eredmény a fentebb már említett egyszeri javító tétel miatt 81 százalékkal 57 milliárd forintra nőtt.

Túlteljesítették a célokat

A Telekom túlteljesítette a menedzsment által kitűzött célokat, a bevétel és az EBITDA is magasabb lett, mint amit megcéloztak, a szabad cash-flow pedig a tervezettnél egy évvel korábban érte el az 50 milliárd forintos szintet. A tervezettnél jobb eredmények a menedzsment szerint elsősorban a kedvező magyarországi negyedik negyedéves eredménynek tudható be, a marketing-tevékenység növelése és a magasabb készüléktámogatások a vártnál jobban javították a mobilkészülékek és az adatcsomagok értékesítését. A magasabb profittartamú RI/IT megbízások előtérbe helyezésének köszönhetően javult a magyarországi RI/IT bruttó fedezet, ami szintén hozzájárult az EBITDA növekedéshez.

25 forint lett az osztalék, maradhat?

A Telekom menedzsmentje már a gyorsjelentés közzététele előtt lelőtte a poént , hiszen bejelentette, hogy a korábban megcélzott, részvényenként 25 forintos osztalék elfogadását javasolják a közgyűlésnek, vagyis hiába az 50 milliárd forintos szabad cash-flow, nem fizet a korábban megcélzottnál magasabb osztalékot a Telekom. Pedig a nettó eladósodottság is visszajött abba a 30-40 százalékos sávba, amely mellett a menedzsment komfortosabban tervezhet az osztalékkal, a nettó adósságállomány 376,6 milliárd forinton, a nettó eladósodottság pedig 39,3 százalékon állt tavaly év végén.

Ráadásul azoknak is csalódniuk kell, akik bátrabb osztalékpolitikára számítottak a Telekom vezetésétől, a tervekben az idei eredmény után is csak 25 forint áll, miközben az elemzők átlagosan 32 forinttal számolnak.

Nem drága a Telekom

A Magyar Telekom részvények 12 havi előretekintő osztalékhozama 6,3 százalék, vagyis a papírok 2,8 százalékponttal magasabb hozamot nyújtanak, mint a 10 éves magyar állampapírok.

EV/EBITDA alapon az olcsóbb távközlési cégek közé tartozik a Magyar Telekom, a 4,7-es szorzóhoz viszont alacsony profitnövekedés is társul.