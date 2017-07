A Samsungnál már senki nem emlékszik a felrobbanó Note 7-telefonokra

A Samsung várakozásai szerint a második negyedévben 14 ezer milliárd dél-koreai won (12,11 milliárd dollár) működési eredményt érhetett el, ami 72 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A Thomson Reuters konszenzusa szerint 13,1 ezer milliárd wont vártak az elemzők.A profit több mint 70 százalékos növekedését úgy érte el a társaság, hogy eközben a bevétele csak 18 százalékkal emelkedett (bár ez is valamivel erősebb az elemzői konszenzusnál).A profitabilitás jelentős javulása elsősorban a chipgyártó üzletágnak köszönhető. A memóriachipek piaca most nem egy rossz üzlet, a várakozások szerint idén rekordprofitot érhet el az iparág. Az okostelefonok és a szerverek iránti kereslet felfutott, amivel párhuzamosan a chipek iránti kereslet is megugrott, ez pedig felhajtotta az árakat. A kínálathiány állandósult a piacon, a gyártók pedig milliárdokat fordítanak a kapacitásbővítésekre. A Samsung pedig a legnagyobb szereplő, az első negyedévben a memóriachipek globális bevételének 40 százaléka vándorolt hozzá.A részletes negyedéves gyorsjelentésre még pár hetet várni kell, de amit érdemes lesz figyelni még benne, hogy a legújabb csúcsmobil, a Galaxy S8 értékesítései hogy alakulnak.

A Samsung árfolyamának alakulása