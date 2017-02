A Vodafone bepereli a Telekomot, a Telekom pedig a Vodafone-t

Hétfőn jelentette be a Magyar Telekom, hogy nyert a kormányzati szervek részére nyújtandó mobilszolgáltatásról szóló közbeszerzési eljáráson . A Vodafone már aznap jelezte, bíróságon megtámadta azt a határozatot , amely szerint a következő több mint három évben a Magyar Telekom lesz az állami intézmények mobilszolgáltatója. A Vodafone számítása szerint a potenciális megrendelés éves szinten a Vodafone ajánlatával számolva mintegy 1 milliárd forintos nagyságrendű, a költségvetés számára éves szinten 500 millió forinttal kedvezőbb, mint a konkurens Telekom ajánlata.Tegnap a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a Vodafone beadványa nyomán felfüggesztette a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) döntésének végrehajtását. Mivel a Telekom és Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) ennek ellenére aláírta a szerződést, a Vodafone most polgári peres úton is megtámadja a Budai Központi Kerületi Bíróságon, mivel álláspontja szerint a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság döntésének hiányában a KEF eljárása nem zárult le jogerősen.Mindez azt jelenti, hogy a Magyar Telekom és a KEF szerződése érvénytelen. A Vodafone közleménye szerint ez alapján a Telekom nem köthet további szerződéseket az állami vállalatokkal és ha mégis kötne ilyet, akkor az érvénytelen lenne, hiszen jelenleg a Vodafone az állami intézmények szolgáltatója a hatályos szerződések szerint, hangsúlyozta Király István, a Vodafone Magyarország vezérigazgató-helyettese.A KEF és a Telekom a Vodafone figyelmeztetése ellenére, február 6-án aláírta a szerződést, ezért a Vodafone Magyarország a Magyar Telekom és a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóság (KEF) ellen is peres eljárást indít a Budai Központi Kerületi Bíróságon, mivel álláspontja szerint jogellenesen került sor a Telekom és a KEF közötti szerződéskötésre, mondta Király István.A Vodafone Magyarország 2014 eleje óta számít az állam első számú mobilszolgáltatójának. A Vodafone a KEF "Mobil szolgáltatások beszerzése 2016" közbeszerzési eljárásán a legjobb ajánlatot tette, ám a KEF kizárta az eljárásból arra hivatkozva, hogy a Vodafone túl alacsony összegű ajánlatot tett és kétséges, hogy teljesíteni tudja-e a vállalását.A Telekom az MTI-vel azt közölte, hogy "a Vodafone mai sajtóközleménye rosszhiszemű és valótlan állításokat tartalmaz, ezért a Telekom pert indít a Vodafone ellen. Álláspontjuk szerint a KEF és a Telekom között "egy jogszerű és eredményes közbeszerzési eljárás eredményeként" jött létre a február 6-án aláírt szerződés, amelyet "a felek valamennyi irányadó jogszabály betűjét és szellemét maradéktalanul betartva kötötték meg. A szerződés jogszerű és érvényes". A Telekom álláspontja szerint a szerződést utólag nem teszi érvénytelenné a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság döntése, és szerintük valótlan a Vodafone azon állítása is, hogy a Telekom ne köthetne további szerződéseket az állami vállalatokkal.