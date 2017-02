Bíróságon támadja meg a Magyar Telekom a GVH határozatát

Idén már másodszor szabott ki bírságot a Telekomra a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), a januári 600 millió forint után most 35 millió forintot kellene fizetnie a távközlési cégnek

A GVH már nem először azt kifogásolja, hogy a Telekom a reklámjaiban a 4G hálózatát a legnagyobbnak állítja be, ami egyébként lehet, hogy így van, de ez nem ellenőrízhető, egyébként részben azért, mert az NMHH ezzel kapcsolatban már nem állít össze statisztikákat

UPDATE: reagált a Telekom

35 millió forintos bírság

Záporoznak a büntetések

Ma már emelkedik az árfolyam

A Magyar Telekom Kommunikációs Igazgatósága az alábbi reakciót juttatta el a Portfolio-hoz:"A Magyar Telekom a mai napon vette kézhez a Gazdasági Versenyhivatal határozatát "A Telekom 4G mobilinternetet választják a legtöbben. Bízd rá magad!" szlogenű kampánnyal kapcsolatban. A Telekom várhatóan ezt a határozatot is bíróságon fogja megtámadni. A januárban bejelentett, "Magyarország legnagyobb 4G hálózata" szlogenű reklámkampánnyal kapcsolatos GVH határozat ellen a Telekom már bírósághoz fordult. A "4G Tesztelték, bizonyított", valamint a "Ha számít a gyorsaság" szlogenű kampányokat vizsgáló eljárásokat a GVH jogsértés megállapítása nélkül zárta le.Megjegyezzük, hogy a "Ha számít a gyorsaság" szlogenű kampány kapcsán a Vodafone által a Telekom ellen indított pert a Telekom 2017 januárjában jogerősen megnyerte. Ebben a reklámkampányban a Telekom a három magyarországi mobilszolgáltató 4G hálózatainak sebességét hasonlította össze a www.szelessav.net oldal adatai alapján. A Telekom 4G hálózatának gyorsaságára vonatkozó állítás a bírósági próbát is kiállta."A GVH jogsértőnek ítélte a Magyar Telekom összehasonlító reklámjait, mert azokban a társaság nem tárgyilagosan hasonlította össze saját és versenytársai 4G mobilinternet-hálózatát. Az "A Telekom 4G mobilinternetet választják a legtöbben. Bízd rá magad!" szlogenű kampánnyal elkövetett jogsértésért. A GVH a kommunikációs kampány 2015 júliusa és augusztusa között megjelent tájékoztatásait vizsgálta. Ennek a kampánynak az üzenete az volt, hogy a Telekom 4G mobilinternetet többen használják, mint a Telenor vagy a Vodafone 4G mobilinternet-szolgáltatását.A GVH jogsértőnek ítélte meg a Telekom fenti kommunikációját, mert az összehasonlító reklámokban nem teljesült az ellenőrizhetőség követelménye. A Telekom által hivatkozott NMHH gyorsjelentések - lévén azok nem tartalmaznak adatokat a 4G hálózat használóiról, és ilyen gyorsjelentés utoljára 2014 januárjában készült - alkalmatlanok a kampányban megjelenített állítások alátámasztására. A GVH döntésében kimondta azt is, hogy nem lehet tárgyilagos az az összehasonlítás, amely nem ellenőrizhető - figyelemmel arra, hogy a versenytörvény szerint egy jogszerű összehasonlító reklám lényeges, meghatározó, jellemző és ellenőrizhető tulajdonságra vonatkozhat, és az összehasonlítás csak tárgyilagosan történhet.A GVH megállapította, hogy az összehasonlító reklámok csak olyan esetekben képesek erősíteni a vállalkozások közötti versenyt és szolgálni ezáltal a fogyasztók érdekeit is, ha az ilyen reklámok fogyasztók általi ellenőrizhetősége biztosított. Az ellenőrizhetőség követelménye főszabályként nem teljesül, ha egy összehasonlító reklám hitelessége csak egy bírósági perben vagy egy hatósági eljárásban ellenőrizhető. A jelen ügyben érintett 4G mobilinternet-szolgáltatás piacán 2015-ben jelentős és viszonylag gyors ütemű hálózatfejlesztések történtek, amelyek a piac átrendeződését eredményezhették. A GVH meggyőződése, hogy ilyen körülmények között tisztességtelen olyan, a piaci verseny befolyásolására képes összehasonlító reklámok közzététele, amelyek valóságtartalma, hitelessége majd csak később, akár évek elteltével állapítható meg, amikor azok már kifejtették hatásukat.A GVH a bírság kiszabásakor a kommunikációs költségekre alapozott. Súlyosító körülményként értékelte, hogy a 4G szolgáltatás újszerű és összetett jellege miatt még jórészt ismeretlen volt a fogyasztók széles körében, ami jelentős információs aszimmetriát okozott a szolgáltató előnyére.Legutóbb egyébként január 19-én szabott ki bírságot a Telekomra a GVH , a 600 millió forintos bírságot azért szabta ki a hivatal, mert jogsértőnek ítélte a Magyar Telekom összehasonlító reklámjait, azokban a társaság nem tárgyilagosan hasonlította össze saját és versenytársai 4G mobilinternet-hálózatainak nagyságát.A Magyar Telekom árfolyama a múlt heti gyorsjelentést követően az elmúlt napokban nagyot esett, ami nagyrészt annak tudható be, hogy a vállalat menedzsmentje a 2016-os szinten tartotta a 2017-es eredmény után fizetendő osztalékra vonatkozó előrejelzését, miközben a piaci szereplők az osztalék emelkedésére számítottak. Két nap esést követően ma már közel 2 százalékos pluszban is állt az árfolyam, jelenleg már csak 1,6 százalékkal van feljebb a Telekom árfolyama, mint múlt hét pénteken.