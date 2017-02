Elmagyarázták, miért nem emel osztalékot a Telekom

Zajlik a hálózatfejlesztés

Erős a verseny Magyarországon

2017

Osztalék

Tavaly a Telekom nagyszabású hálózatfejlesztést hajtott végre, mostanra 2,8 millió háztartásban érhető el a Telekomnál legalább 30 Mbit/s sebességű internet, idén még legalább 250 ezer háztartásban lesznek fejlesztések, ezeknek a háztartásoknak nagy része legalább 1 Mbit/s sebességű internetelérést kap, a fejlesztések egy részét EU-s pályázatok segítségével hajtják végre. A mobilhálózatot is fejlesztette a Telekom, mostanra a külső 4G lefedettség 98 százalékos, beltérben ez a szám 87 százalék.Az elmúlt években a távközlési szolgáltatók erős versenyt generáltak az üzleti szegmensben, tavaly pedig már a lakossági szegmensben is érezhetően erősödött a verseny. A szolgáltatók párhuzamosan építenek vezetékes hálózatokat, és ahol az már elérhető, ott agresszív árazással versenyeznek az ügyfelekért, de a feltöltőkártyás piacon is érezhető a verseny erősödése, ott nagyjából lefeleződtek az árak.A hálózatalapú verseny alacsonyabb szolgáltatási árakat hoz Magyarországon, erre készül a menedzsment, részben ennek tudható be, hogy a vállalatvezetés várakozásai óvatosak. A változó környezetre részben a beruházások csökkentésével reagál a Telekom, ehhez azonban érdemes hozzátenni, hogy egy felfokozott hálózatfejlesztési időszakhoz képest csökkennek majd a beruházások, az éves szükséges beruházásokat azonban végrehajtja a cég. A menedzsment azt a célt tűzte ki, hogy az idei eredmény után részvényenként 25 forint osztalékot fizessen a Telekom.A Telekom már akkor is osztalékot fizetett (15 forint), amikor a peremfeltételek még nem teljesültek, és bár a piaci szereplők emelkedő osztalékra számítottak, a Telekom menedzsmentje fontosnak tartja, hogy az osztalékpolitika tartósan fenntartható legyen, az eladósodottság tartósan a 30-40 százalékos sávban maradjon, ezért marad a 25 forintos szinten az osztalék.Az osztalékkal kapcsolatban a menedzsment azért olyan óvatos, mert a verseny erősödik a magyar piacon, és bár nem számítanak arra, hogy olyan szinten rombolja a Telekom piaci pozícióját a Digi belépése, mint azt tette például az Iliad Franciaországban, inkább óvatos a vállalat vezetése. A menedzsment komfortosabb szintre csökkentené a nettó eladósodottságot, kérdésünkre Szabó János elmondta, a cél az, hogy a 30-40 százalékos sáv közepére, 35 százalék közelébe csökkenjen a nettó eladósodottság.A Telekom megállapodást kötött az érdekképviseletekkel a létszámleépítés kapcsán, az alapján 2017-ben nem lesz meghatározó létszámleépítés a Telekomnál, sőt, béremelés is történt, ezen felül nem tervez létszámleépítést a Telekom.