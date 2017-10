Figyelmeztet a Telekom-vezér: nem jó ötlet eladni az állami tulajdont

A Deutsche Telekom részvényeinek közel harmada még mindig a német állam tulajdonában van Angela Merkel a formálódó kormánykoalícióba a szabad demokratákat is bevonná, az FDP azt szorgalmazza, hogy adja el az állam a Telekom-tulajdonrészét, a Telekom első embere szerint ez a lépés azonban veszélyes

Szeptember végén parlamenti választásokat tartottak Németországban, ahol a CDU-CSU pártszövetség nyert, kormányt viszont csak más pártok, például a szabad demokraták (FDP) és a Zöldek bevonásával tud, a tárgyalások akár jövő év elejéig is elhúzódhatnak. Az FDP azzal állt elő, hogy a német államnak el kellene adnia több német vállalatban (pl. Deutsche Post, Commerzbank) meglévő tulajdonrészét, így a Deutsche Telekom-részvényeit is értékesítenie kellene.Erre válaszolt most a Deutsche Telekom vezérigazgatója, aki a Welt am Sonntagnak azt mondta, érdemes azon elgondolkodni, hogy ha az állam eladja tulajdonrészét, ki az, aki beszáll a vállalatba. Timotheus Höttges szerint az a kérdés, hogy az új tulajdonos is szem előtt tartja-e majd a hálózatbiztonságot és a németországi beruházásokat.A német állam részesedése közel 32 százalék, ennek értéke 24 milliárd euró.