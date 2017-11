Fordulat a magyar Telenornál

Tapasztalatok a korlátlan csomaggal

Három hónap korlátlanság

Fordulat a Telenornál

A május 15-e óta elérhető, korlátlan belföldi mobilinternetet kínáló Telenor Hello Data tarifacsomag felhasználóinak egy napi adatforgalma átlagosan 1,21 GB, és a tarifa bevezetése óta ez az érték folyamatosan növekszik - korábban ez az érték egy mobilnetező akár teljes havi forgalmát jelentette. A felhasználók körében végzett elégedettség-kutatásból* kiderült, hogy 91 százalékuk maximálisan elégedett a Telenor hálózatának sebességével, 84 százalékuk pedig maximálisan elégedett a Telenor országos hálózati lefedettségéről.Akik a Telenor korlátlan csomagját választották, azok a korábbinál több mobiladatot használnak, ritkábban bajlódnak "wifi-vadászattal", ami kényelmesebbé teszi mindennapjaikat. Több online zenét hallgatnak, a spontaneitás lehetőségét kihasználva gyakrabban indítanak videóhívásokat és a korábbinál bátrabban, több adatot forgalmaznak külföldön. Adatforgalmi mennyiség szempontjából vezető a YouTube+MyTV összesített párosa, ezt a böngészés, a Facebook + Messenger páros, majd az online zene streaming (pl. Deezer, Spotify, online rádiózás, stb.) követi.A Telenor Hello Data használóinak 70 százaléka azonnal ajánlaná barátjának vagy családtagjának a korlátlan mobilinternetes tarifacsomagot. A megkérdezettek 38 százalékának vagy nincs is vezetékes internet előfizetése, vagy már felmondta, vagy tervezi megszüntetni azt, mivel annyira elégedett a korlátlan mobilinternetes csomagjával. A Portfolio kérdésére Alexandra Reich, a Telenor Magyarország vezérigazgatója elmondta, a vállalat Magyarországon továbbra sem tervezi vezetékes szolgáltatások nyújtását. A felhasználók 96 százaléka nyilatkozott úgy, hogy hosszú távon is meg szeretné tartani Telenor Hello Data tarifáját.November 16-tól január 31-ig a Telenor az újonnan csatlakozó ügyfeleknek új tarifát kínál (Hello Telenor), amely 3 hónapon keresztül korlátlan beszélgetést, SMS-ezést és mobilinternetezést nyújt belföldön havi 5 990 forintért. A 3 hónap letelte után az ügyfelek bármilyen más, akár alacsonyabb havidíjú, akár kártyás csomagot is választhatnak. Az új tarifa nem csak lakosági, hanem kisvállalati ügyfelek rendelkezésére is áll.Az eseményen a Telenor Magyarország vezérigazgatója több grafikont is mutatott, amiből kiderül, hogy az elmúlt negyedévekben több mutató alapján is pozitív fordulat történt a vállalatnál. A bevételek az elmúlt negyedévek visszaesését követően az idei második negyedévben 2, a harmadik negyedévben 3,2 százalékkal emelkedtek, a mobil számhordozhatóság (Mobile number portability, MNP) egyenlege a tavalyi negyedik és az idei első negyedéves visszaesést követően már a pozitív tartományban volt az idei második és harmadik negyedévben. A postpaid bevételek is meredeken emelkedtek az elmúlt hónapokban, és az ügyfelek elégedettsége is meredeken nőtt, míg idén júliusban még 46 ponton állt az ügyfélelégedettség mérésére használt Net Promoter Score (NPS), szeptemberben pedig már 60 ponton.