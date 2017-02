Hidegzuhany a Telekomtól, már vonzóbb a Vodafone és a Telenor

Hidegzuhanyként érte a befektetőket, amikor a Magyar Telekom múlt héten bejelentette, az idei eredmény után is 25 forint osztalékot fizetne részvényenként. A piaci szereplők ugyanis évről évre emelkedő osztalékkal számoltak, az idei eredmény után 32 forinttal, a jövő évi eredmény után pedig már 38 forint osztalékkal kalkuláltak, az optimistábbak pedig abból indultak ki, hogy az 50 milliárd forintnál magasabb szabad cash-flowból akár részvényenként 50 forint körüli osztalék is kijöhet, a közel 500 forintos Telekom papírok így már 10 százalék körüli osztalékhozamot nyújtanának.

Ezek a remények a múlt héten szertefoszlottak, a Telekom menedzsmentje ugyanis az idei eredmény után is csak 25 forint osztalék kifizetését célozza meg. Azzal számolva 5 százalék osztalékhozamot nyújtanak a Telekom papírok, ami a mostani alacsony kamatkörnyezetben nem kevés, viszont ezzel a Telekom papírjai nem nyújtanak érezhető prémiumot a hosszú magyar állampapírok hozama felett, az alternatívaként szolgáló 3 éves PMÁK hozama 3,55 százalék, az 5 évesé 4,05, a 9 éves Bónusz Magyar Államkötvény hozama 3,36 százalék.Ráadásul a 25 forintos osztalék alapján adódó 5 százalékos osztalékhozamnál tudunk vonzóbbat is mondani, a 2017-es osztalékvárakozások alapján a Vodafone (6,1%) és a Telenor (5,9%) részvényei is magasabb osztalékhozamot nyújtanak.