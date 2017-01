Jogsértő reklámok miatt 600 millió forint bírság a Telekomnak

nem teljesült az ellenőrizhetőség követelménye, a Telekom által hivatkozott lefedettségi térképek ugyanis alkalmatlanok az országos lefedettséggel kapcsolatos állítások pontos ellenőrzésére;

nem tekinthető tárgyilagosnak az a közlés, hogy egy adott pillanatban egy mobilszolgáltató hálózatának országos lefedettsége a legnagyobb, ha egyébként a 4G mobilszolgáltatási sajátosságok alapján megállapítható, hogy egy ilyen állapot nem tartható fenn a gyorsan zajló hálózatfejlesztések miatt.

a 4G szolgáltatás újszerű és összetett jellege miatt még jórészt ismeretlen volt a fogyasztók széles körében, így jelentős információs aszimmetria volt érzékelhető;

a kampányok hosszú ideig tartottak egymást erősítve és egymásra épülve, ugyanazon szlogen használatával;

a jogsértő magatartás hatása elhúzódhatott az egy-két éves hűségidők okán.

a szolgáltatók közötti különbség ellenőrizhetőségére az egyik szolgáltató esetében a vizsgált időszak teljes egészében, a másik szolgáltatónál pedig részben volt lehetőség, a lefedettségi térképek összevetésével;

a döntés újszerűnek tekinthető.

A GVH a Telekom hat kommunikációs kampányának 2014 októbere és 2015 júniusa között megjelent tájékoztatásait vizsgálta. E kampányok főüzenete a Telekom 4G hálózatának mérete volt. A Telekom azt üzente reklámjaival a fogyasztóknak, hogy a Telekom 4G hálózata nagyobb, mint másik két versenytársáé, a Telenoré és a Vodafone-é. Ezen üzenet hangsúlyosan jelent meg a vizsgált kampányokban, többek között "A Telekom bekapcsolta Magyarország legnagyobb 4G mobilhálózatát!" állítás közzétételével.A GVH úgy ítélte meg, hogy a Telekom fent leírt gyakorlata jogsértő, hiszen az összehasonlító reklámokbanA GVH megállapította, hogy az összehasonlító reklám tárgyilagosságának elemzésekor nemcsak a közlés valóságtartalmát kell vizsgálni, hanem azt is, hogy a hirdetett tulajdonság (jelen esetben a hálózat nagysága) tipikus és meghatározó szempont-e adott piaci körülmények között a 4G mobilinternet-szolgáltató választásában. A mobilinternetes szolgáltatások értékesítése tipikusan éves vagy kétéves hűségidővel történik, a Telekom országos hálózati lefedettséget érintő előnye megszűnhet a hűségidőn belül, és ezen ismeret hiánya torzíthatta a fogyasztó döntését. Így a GVH döntése szerint a legnagyobb [lefedettségű] hálózat kommunikációja, különösen a kampány szlogenjébe ültetve egy önmagában nem meghatározó és nem tipikus tulajdonságot hasonlított össze a mobilhálózatok országos lefedettségével összefüggésben.A GVH kiemelte a határozat indokolásában, hogy a magyarországi mobil telekommunikációs piacon általában is, de a mobilinternet-piacon különösen fontos megakadályozni, hogy egy piacvezető vállalkozás a saját hálózatáról szóló, ám a verseny dinamikáját figyelmen kívül hagyó összehasonlító reklámmal sugalljon a fogyasztóknak olyan előnyt, amellyel akár két évre is magához kötheti őket. Figyelemmel arra, hogy Magyarországon az internet-penetráció az OECD országok közül az egyik legalacsonyabb, ugyanakkor a mobiltarifák a legmagasabbak között vannak, továbbá, hogy a piac kevés szereplős, az ilyen, objektivitást nélkülöző összehasonlító reklámok különösen hátrányosan befolyásolhatják a versenytársak helyzetét, ez által a mobilpiaci verseny intenzitását is. Mindez együttesen indokolta a jogsértő reklámokra kiszabott eddigi legnagyobb bírságot a GVH gyakorlatában.A GVH a bírság kiszabásakor a kommunikációs költségekre alapozott. Súlyosító körülményként értékelte, hogyA GVH enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy