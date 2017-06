Két szék közt a földre ült a Telekom anyacége

Újabb fordulat

A múlt héten beszámoltunk arról, hogy a Deutsche Telekom egyesítené amerikai leányvállalatát, a T-Mobile US-t az egyik versenytárssal, a Sprinttel, ezzel az amerikai mobilpiac harmadik és negyedik legnagyobb szereplője egyesülne, és felhasználószámban megközelítenék a két nagy riválist, a Verizont és az AT&T-t. Március végén a Verionnak 146, az AT&T-nek 134, a T-Mobile US-nek 73, a Sprintnek pedig közel 60 millió ügyfele volt, vagyis a T-Mobile US és a Sprint egyesülésével ügyfélszámot tekintve közel akkora cég jöhet létre, mint az iparági második, AT&T. A hírre akkor emelkedett a Deutsche Telekom, és a bejelentést követően még a T-Mobile US és a Sprint árfolyama is, a versenytársaké, a Verizoné és az AT&T-é pedig meredeken esett.Most azonban fordult a sztori, ugyanis kiderült, hogy a Sprint vezetésének más elképzelései vannak, a mobilszolgáltató ugyanis exkluzív tárgyalásokat folytat két amerikai kábelcéggel , a Charter Communications-szal és a Comcasttal. A cél az, hogy a három vállalat szorosabbra fűzze az együttműködést, és még az sem kizárt, hogy a kábelcégek részesedést szerezzenek a Sprintben, a befolyó összegből pedig a hálózatát fejleszthetné a mobilszolgáltató, amivel gyakorlatilag önerőből közelebb kerülhetne a harmadik legnagyobb mobilcéghez, a T-Mobile US-hez. A Charter, a Comcast és a Sprint közötti egyeztetések miatt a Sprint és a T-Mobile közötti tárgyalásokat július végéig jegelték.A hírre a Deutsche Telekom árfolyama közel 2,8 százalékot esett, ezzel a legngyengébb komponens a DAX-ban.

Neverending story

A magyar szál

A T-Mobile-sztori egyébként nem új, az elmúlt években már több forgatókönyv is felmerült azzal kapcsolatban, mit tenne a Deutsche Telekom az amerikai cégével, többször felmerült már az eladás is, legutóbb 2014-ben pedig már egészen közel álltak ahhoz, hogy valamilyen módon egyesítsék a T-mobile US-t és a Sprintet, akkor azonban versenyjogi aggályok miatt nem jött létre a tranzakció. Az ügyet jól ismerőktől származó információk szerint most azért futna neki újra a két cég egyesítésének a Deutsche Telekom, mert a menedzsment úgy látja, hogy Donald Trump elnöksége alatt jó esély van arra, hogy jóváhagyják a tranzakciót.Korábban évekig azért figyeltük a Deutsche Telekom amerikai cégével kapcsolatos híreket, mert amennyiben eladták volna a T-Mobile US-t, a befolyó összeg egy részéből a DT arra is költhetett volna, hogy több, tőzsdén jegyzett leánycégében, így a Magyar Telekomban is növelhette volna részesedését. Ha igaz, hogy a T-Moble US-t nem eladnák, hanem inkább egy másik céggel egyesítenék, az a Magyar Telekom tőzsdei kivezetési sztorijának valószínűségét is jelentősen csökkentené.Miközben 2014-ben még részben a T-Mobile US-sztori mozgatta a Magyar Telekom árfolyamát, idén már inkább menedzsment által folyamatosan emlegetett kockázatok (ingyenes roaming, feltöltőkártya-regisztráció, Digi mobilpiaci belépése stb., ezekről Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom vezérigazgatója is beszélt a Portfolio-nak) és az ezek miatt 25 forinton beragadt osztalék mozgatja a Telekom árfolyamát.