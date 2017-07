Meghekkelte a Telekom rendszerét, 10 év börtönt is kaphat a brit férfi

Míg Magyarországon az borzolja a kedélyeket, hogy a rendőrök tegnapelőtt éjjel elvitték kihallgatásra azt a 18 éves fiút, aki egy biztonsági résre hívta fel a figyelmet a T-Systems Magyarország által fejlesztett BKK-s online jegyvásárlási rendszerben, Németországban a Telekom csoportot ért támadás miatt egy hekkert bíróság elé állítottak, és akár 10 év börtönbüntetésre is ítélhetnek. A két történet között nagy különbség, hogy elmondása szerint a magyar fiú csak segíteni akart, kárt (legalábbis szándékosan) nem okozott, ezzel szemben a brit férfi célja a szándékos károkozás volt.A 29 éves brit férfi tavaly novemberben kibertámadást intézett a Deutsche Telekom hálózata ellen. Daniel K. célja az volt, hogy egy biztonsági rés kihasználásával több országban routereket támad meg a Mirai nevű kártevő vírussal, hogy az internetre kapcsolt eszközöket egy hálózatba szervezve bothálózatot hozzon létre. Nem csak Németországban, de Nagy-Britanniában és Dél-Amerikában is sikerült routereket megfertőznie. A támadás miatt Rajna-vidéken 1,2 millió Telekom-ügyfélnél nem volt internet- és telefonszolgáltatás, nem csak magánszemélyeknél, de vállalatoknál, mint a kölni csatornázási cégnél sem volt telefon és internet, csak a Deutsche Telekomnak több mint 2 millió euró kárt okozott a kibertámadás.Daniel K. a kölni bíróság előtt megbánta tettét, élete legnagyobb hibájának nevezte a kibertámadást. A vádlott ügyvédje kijelentette, hogy védence elismeri tettét és vállalja a felelősséget. Amennyiben bűnösnek találják, akár 10 év börtönbüntetést is kaphat a brit férfi.