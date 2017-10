Megújult a Vodafone

Minden korosztályt figyelembe véve egyöntetű a vélekedés, hogy a technológia és az innováció lehet a legpozitívabb hatással a jövőre a következő 20 évben.

A 18-24 éves korosztály a legoptimistább a jövővel kapcsolatban: a megkérdezettek 62 százaléka gondolja úgy, hogy a maihoz képest jobbak lesznek az életkörülmények 20 év múlva;

abban pedig minden korosztály egyetértett, hogy a saját és gyermekeik életminősége javulni fog 20 év múlva.

Háromdimenziós nyomtatóval készített elemek, melyeket épületeknél használnak majd. Mindezeket olyan 4D nyomtatott elemek egészítik ki, melyek folyamatosan módosulnak a családok lakhatási igényeinek változásával.

A globális energiatermelő kapacitás ötszörös növekedése, ami annak lesz köszönhető, hogy a tiszta energiák, mint pl. a napelem, már nem csak tetőkön, de ablakokon, falakon és autópályákon is elérhetők lesznek.

Személyre szabott orvosi beavatkozások, szervek és végtagok előállítása 3D nyomtató technológiával.

Új tömegközlekedési rendszerek, melynek köszönhetően közel 1000 km/órás sebességgel közlekedő vonatok kötik majd össze a világ nagyvárosait.

Óriási vízgyűjtő projektek, beleértve a csapadék felhasználását, a felszín alatti vizek begyűjtését, a hatékonyabb sómentesítést, mindezzel 1,2 milliárd ember életét átalakítva, és

az élelmiszer gazdálkodás hatékonyabbá tétele a technológia által, mely olyan fehérjeforrások kifejlesztését is maga után vonja, amelyek egyre inkább kiszorítják majd a húst.

Az újrapozícionálás központi témája a jövővel kapcsolatos optimizmus, melyet az új szlogen is kiemel: "The future is exciting. Ready?" A szlogen első felét mindig az adott ország nyelvére adaptálva használják majd, míg a második rész - "Ready?" - megmarad angolul. Magyarországon így a fogyasztók a következő szlogennel találkozhatnak majd a reklámokban, óriásplakátokon és egyéb hirdetési felületeken: A jövő izgalmas. Ready?Az új vizuális identitásban nagyobb hangsúlyt kap a Vodafone speechmark ("idézőjel") logo. A márkastratégiát kiterjedt kutatásokkal alapozták meg - 17 országban, közel 30.000 ember részvételével végeztek kvantitatív és kvalitatív kutatásokat. A Vodafone 2017. október 6-án megkezdi 33 éves története legnagyobb reklámkampányát."A Vodafone már nem csak mobilkommunikációs vállalatként van jelen a világban, folyamatosan fejlesztjük a szolgáltatási portfóliónkat. Nem csupán hangot és adatot szolgáltatunk, de egyúttal innovációra inspiráljuk fogyasztóinkat és partnereinket. Azért dolgozunk, hogy az emberek egy jobb világban élhessenek és egy még jobbat építhessenek. A jövő izgalmas és az a célunk, hogy ezt a nézőpontot mindenki magáénak érezhesse. A Vodafone Csoport által végzett kutatások is azt igazolták, hogy ez a törekvésünk értő fülekre talál majd" - mondta el Carra Anita, a Vodafone Magyarország Lakossági üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese.A Vodafone 14 országban, közel 13.000 ember körében végzett kutatásokat arra vonatkozóan, hogy hol miként viszonyulnak a jövőhöz (a kutatást a YouGov kutatócég végezte). A legfontosabb eredmények a következők:Ugyanennek a kutatásnak külön Magyarországra vonatkozó eredményei is születtek. E szerint a magyarok 51 százaléka gondolja úgy, hogy a következő húsz évben javulni fog az életminőség, amivel némileg rácáfolunk arra az általános vélekedésre, hogy a magyar egy pesszimista nemzet, hiszen több országban ennél jelentősen kevesebben gondolták úgy, hogy pozitív lehet a jövő (részletes eredmények a csatolt infografikában). Az is kiderült, hogy a jövő technológiái közül az olcsó és tiszta energiát (57%) és a személyre szabott egészségügyet (49%) tartják a legizgalmasabbnak, de arról is egyöntetű a vélekedés, hogy ez a két fejlesztés lesz a leginkább pozitív hatással az országra. A jobb jövő zálogaként legtöbben a technológiai innovációt (17%), illetve munkakultúra változásait, a flexibilitás elterjedését (13%) jelölték.Emellett a Futerra tanácsadó cég jóvoltából megvizsgálták azt is, melyek azok a technológiai fejlesztések, amik már a következő 20 évben a mindennapi életünk részévé válhatnak. Az 5 ország jövőkutatói által összeállított lista a következőket tartalmazza:"A technológiai fejlődésnek már napjainkban is számos előnye van, de a rendkívül fontos a megismerés, a képzés, az oktatás, hiszen a mesterséges intelligencia mellett növekszik az érzelmi intelligencia fontossága, és hogy az új technológiák az emberiség érdekét szolgálják. Mindebben pedig a jövő generációjának kulcsszerepe lesz, hiszen digitális bennszülöttként merőben más gondolkodásmódot adaptálhatnak majd a technológia világába, de annak érdekében, hogy mindenki részesülhessen az izgalmas jövőből, nagyon fontos, hogy széles körben elterjedjen a digitális tudás" - fejtette ki dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország Vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese a sajtóeseményen.A Vodafone-nál a márka újrapozícionálásával, megújították a www.digitaliscsalad.hu weboldalt (október 9-től érhető el), melynek célja, hogy csökkentse a generációk közti szakadékot és a digitális világhoz kapcsolódó hasznos tanácsokkal és tippekkel segítse a szülőket és a gyerekeket egyaránt. Valamint bejelentették a megújuló Family ajánlat érkezését is, melynek célja, hogy elérhető áron biztosítson a családok számára eszközt, és lebontsa a határokat a folyamatosan fejlődő mobilkommunikáció segítségével akkor is, ha nagy távolság választja el a családtagokat. Az ajánlatba akár hat előfizetés is bevonható. Az október 6-tól elérhető, megújult Family ajánlat részeként a 3. és 4. előfizetésre a jelenleginél még nagyobb kedvezmények érhetők el - egy 3 fős család esetében például három Red Smart előfizetés 29.970 forint helyett már 21.970 forintért elérhető, ami 26,69 százalékos (8.000 forintos) kedvezményt jelent.