Nyilvános, mennyiért viszi a Digi az Invitel lakossági üzletágát (2.)

A deal

, valamint a tranzakció része egy hosszútávú együttműködési megállapodás, amely szerint az Invitech Solutions hálózati és IT szolgáltatásokat nyújt a DIGI számára, minimum éves 2,8 milliárd forint értékben, legalább tíz évig.

Emellett az Invitech Solutions hasonló időtartam alatt szintén hálózati szolgáltatásokat igényel a DIGI csoporttól, éves szinten átlagosan 500 millió forint értékben.

Mit csinálnak a vételárral?

Mi lesz így a Digiből?

Az Invitel Csoport megállapodást írt alá a DIGI Távközlési Zrt.-vel a lakossági és kisvállalati üzletágát jelentő Invitel Távközlési Zrt. részvényeinek eladásáról. A tranzakció a szükséges versenyhatósági hozzájárulások megszerzését követően zárul, várhatóan az első negyedévben - olvasható az Invitel Csoport közleményében A megállapodás több lényeges elemét is nyilvánosságra hozták a felek.A közleményből az is kiderül, hogy az Invitel Csoport tulajdonosa, a China-CEE Equity Partners továbbra is elkötelezett a magyar piac iránt, és támogatja az Invitech Solutions ambíciózus fejlesztési terveit a vállalati IT és távközlési infrastruktúra piacokon.David Blunck és Javorniczky Áron, a csoport operatív vezetője az Invitech Solutions jelenlegi, mintegy 24 milliárd forintos árbevételének megduplázását tervezi., melyből a cég az IT kompetenciák szélesítését, illetve az országos optikai hálózat bővítését finanszírozza saját fejlesztésekkel és akvizíciókon keresztül.Amennyiben a versenyhivatal jóváhagyja a tranzakciót, akkor a Digi ügyfélköre másfélszeresére növekedhet, mivel 400 ezer lakossági és kisvállalati ügyfél kerülhet hozzá. Továbbá fontos következmény a gyorsan növekvő és nagy tervekkel bíró Digi számára, hogy tovább növekedhet a szolgáltatási területe, kisebb településekre is eljuthat az Invitel-csomagnak köszönhetően.Az ügylet hatására elképzelhető, hogy a Digi jelentős piaci erővel rendelkező hírközlési szolgáltatóvá válik, ami átláthatósági következményekkel járhat a társaság számára.