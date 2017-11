Telekom: szerencsés átmeneti állapot, hogy a farkas nem volt itt, de jön

Menedzsment kommentár

A tejes hálózati modernizáció 2018-ban is folytatódik.

Lezárult a feltöltőkártyás regisztrációs időszak, ez kártyaszám-vesztést jelentett, nagyjából 20 százalékkal csökkent a SIM-kártyák száma, de a bevételeknél csak marginális a csökkenés, ennek oka, hogy használaton kívüli kártyák kerültek ki a rendszerből.

Az RI/IT szegmensben továbbra is erősek a költések, de a projektek döntő hányada eszközökhöz és nem szoftverekhet kapcsolódik, ezen azonban alacsony a marzs.

Költségmegtakarítások: folyamatosak az átszervezések, ez javította az eredményt

Macedóniában magas a politikai bizonytalanság és erős a verseny, ennek ellenére megállt a bevételek csökkenése, lassan elindulhat a növekedés is az ottani leánycégnél.

Az eladósodottsági cél a 30-40 százalékos sáv közepe, ehhez egyre közelebb a cég (37,4%), a 35 százalék körüli eladósodottságot tartósan megtartaná a Telekom.

A vezetékes hálózatfejlesztésben a nagy sebességű szélessávú hálózattal 2015-2016-ban 1 millió, idén pedig további 200 ezer háztartást fedett le a Telekom, az ide cél összesen 270 ezer háztartás lefedése.

Feltettük a kérdéseinket

Szabó János értékelte a fontosabb trendeket:A gyorsjelentés értékelésünkben megfogalmaztunk néhány kérdést, ezeket fel is tettük a menedzsmentnek. Itt vannak a válaszok:Az RI/IT bevételeknél 2015, 2016-ban erős volt, "padlássöprés" történt, erre most nem számít a Telekom, részben emiatt is konzervatív az idei év bevételeire vonatkozó csoportszintű bevételcélja a menedzsmentnek, de Szabó János is elismerte, hogy a bevételcél konzervatív. Az EBITDA az utolsó negyedév szezonálisan gyenge, az értékesítés 40 százaléka esik ebbe az időszakba, de ez jutalékfizetéssel, akciókkal, leértékelésekkel, különböző ajánlatokkal jár, ez elviszi az eredmény egy részét a médiakommunikáció is ilyenkor a legdrágább, emiatt alacsonyabb az EBITDA az év végén.A menedzsment az EU-s projektek lassulására számít 2018-ban, a választások jellemzően átszabják az üzleti mozgásokat is, lesznek olyan hónapok, amikor visszafogott lehet az aktivitás, de 2017 erős lesz. A menedzsment azonban már tervezi alternatív bevételei lehetőségek megragadását.A roaming egyenlege negatív, a menedzsment korábban arra számított, hogy idén 1-2 milliárd forinttal ronthatja a fedezetet, most úgy látja a cég vezetése, hogy ennek a sávnak a vállalat számára kedvezőbb felén alakulhat.A Telekom csökkentette a működési költségeket, például ingatlaneladásokkal, belső működési költségek lefaragásával, tanácsadói díjak csökkentésével. Sem az alkalmazotti létszám, sem a személyi jellegű költségek nem változtak érdemben tavalyhoz képest, itt összetételváltozás is szerepet játszott, differenciált bérfejlesztés történt, ami nem is terjedt ki minden munkavállalóra, és az adózási környezet is változott.A verseny élesebb, mint korábban, változott például a hűségszerződések feltételrendszere, csökkent a hűségidő, ez újrahúzta a piacot, megjelentek korlátlan adatcsomag ajánlatok, ráadásul folyamatosan a levegőben lóg a Digi megjelenése a magyarországi mobilpiacon. Ez utóbbi is fontos tényező abban, hogy a menedzsment a magas szabad cash flow ellenére nem emel osztalékot, Szabó János szerint csak egy szerencsés átmeneti állapot, hogy a farkas (Digi) nem volt itt, de jön. Ha súlyozni kellene, a jövőbeni verseny nagyobb súllyal szerepel a menedzsment indoklásában, mint a jelenlegi.